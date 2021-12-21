王力宏由公布離婚後，到 12 月 20 日道歉期間，每日都爆出不同的負面新聞，李靚蕾多次的爆料令王力宏形象急跌，甚至要宣布暫時退出工作。不過看似被打得一落千丈的王力宏，原來在這次風波中也有意外收穫？



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根據「influencer」網站的數據和分析報告，發現王力宏的 YouTube 頻道＠王力宏 Wang Leehom ，由 16 日起至 21 日增加 4000 訂閱人數，而觀看數也在同期增加了 164.6 萬，預計這段時期的廣告收入已達約 2.2萬～7萬港元。

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同時，根據外媒的報導發現，王力宏除了 YouTube 頻道外，微博的粉絲人數也在兩日間增加了約 18.5 萬人。意外獲得大量關注度的王力宏，看來在停工期間，轉做全職 YouTuber 或會是另一商機？（當然這些新訂閱者的意圖大多只是在食花生）

資料來源：ettoday﹑influencer

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