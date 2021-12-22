港鐵 App 可能大多數人使用都只是用來看路線和行程，但其實 App 內有定期會有不少著數領取。在 12 月 23 日登入港鐵 App ，就可以領取港鐵商場 $200＋$500，兩款港鐵商場的電子優惠券。由於數量有限，即睇三步搶優惠券方法，以及開搶時間。



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三步搶電子優惠券

步驟1：進入「MTR Mobile」App，登記／登入後，再點擊「我的獎賞」

步驟2：選擇「禮遇」，點擊兩個「一Click即搶」的活動

步驟3：點擊「立即領取」就成功獲得該電子優惠券



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電子優惠券領取時間

2021 年 12 月 23 日下午 2 時起，可在「MTR Mobile」App搶港鐵商場電子優惠券，每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券一次。$200 指定類別電子優惠券共有 25,000 份；$500 時裝及美容電子優惠券共有 5,000 份。

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適用範圍

電子優惠券可在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場使用，有效日期為 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 3 日。

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