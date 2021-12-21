Honor X30屏幕/續航/攝影/性能評測　千元機品質遠超同價位對手

12月16日，榮耀舉行2021榮耀周年慶暨Honor X30新品發布會。X系列一直都受到了大眾的肯定與支持，而X30作為榮耀的「八周年誠意之作」，又是否能夠延續X系列的輝煌？相信大家肯定很關心Honor X30會有什麼樣的表現，接下來我將為大家帶來它的全面評測。



01 超窄邊框全視屏+首發晨曦金

拿到新機的第一眼，最先引起我關注的就是這塊屏幕了。作為Honor X30最大亮點之一，它配備了6.81吋超窄邊框全視屏，上下邊框為1.35mm，左右邊框僅為1.05mm，與銀行卡厚度近似，堪稱卡片級窄邊。而高達94%的屏佔比設計，更是使得它的窄邊框可以讓大家擁有更廣闊的視野與更加沉浸的追劇、閲讀體驗。

值得注意的是，由於它採用了窄邊框設計，所以聽筒的位置被放置在了邊框頂部，但實際體驗和常見的微縫聽筒並無二致。而手機底部則集中了揚聲器、卡槽、充電孔，話筒則設置於手機頂部。

除此之外，Honor X30採用了側邊電源和指紋按鍵一體設計，同時支持側邊指紋解鎖方式，在點亮屏幕的同時就能完成手機解鎖，反應十分迅速。

接下來讓我們翻到手機背面，在配色方面，Honor X30擁有晨曦金、魅海藍、幻夜黑、鈦空銀可選。本次我上手的是Honor X30首發的晨曦金全新配色。

金色磨砂質感的背殼，既做到了良好的抗指紋沾染特性，還讓人握在手中都覺得十分的喜慶，更有着「新年有金，事事如意」的美好寓意，帶來了千元機美學設計的新突破。

背部攝像模組設計則給人留下了很深刻的印象，模組居中排列，周圍還有一圈亮面光環設計。中部則採用了鐳射紋理進行裝飾，滿滿的設計感讓我不禁把它與Mate40系列相關聯起來，讓千元機也有旗艦設計。

02 高刷屏+智能動態幀率+全面護眼

Honor X30不但顏值在線，超高的屏佔比和超窄邊框也為屏幕視覺體驗增分不少，而120Hz高刷新率、四重護眼和全場景護眼加持，更是讓它在當下的一眾中端機型中，在屏幕方面有着突出的表現。

除了更沉浸的視覺體驗外，大家關注的屏幕高刷新率也沒有缺席。Honor X30支持120Hz高刷，搭配240Hz高觸控採樣率，無論是日常App滑動還是高刷遊戲，都能有效的減少畫面的拖影和撕裂，讓你收穫流暢的視覺體驗。

另外，為了平衡手機續航和刷新率，Honor X30還加入了智能動態幀率調節功能，開啟後手機會根據不同場景自動調節切換刷新率（在微博、微信、頭條等場景開啟120Hz高刷，確保體驗流暢，在閲讀、瀏覽照片場景自動切換到60Hz刷新率），讓用户在不犧牲體驗的前提下儘可能提升手機的日常使用續航。

在屏幕護眼方面，Honor X30的屏幕屏幕具備紙書模式、深色模式、護眼模式三重護眼模式，並通過德國萊茵TüV低藍光護眼認證。配備的專業濾藍光模式，當你開啟後可有效過濾藍光，降低藍光對人眼危害，進一步預防用眼疲勞，讓你擁有更佳舒適的閲讀觀感。

眾所周知，Kindle的閲讀體驗是十分出色的，它獨特的顯示效果可以有效降低閲讀時的視覺疲勞。而Honor X30通過色温、亮度和灰度控制技術，使得電子書模式下的屏幕效果逼近Kindle。當你開啟電子書模式後，屏幕色温會發生變化，讓你看上去會有一種「墨水屏」的感覺，筆者實際體驗了一下，確實可以讓閲讀變得更加舒適悦目。

除此之外，Honor X30還內置了深色模式，它可以根據色彩場景選擇符合對比度範圍的顏色，採用最優的文字前景與深色背景的對比度。同時它還擁有一個「超級黑科技」：可以通過界面元素識別及色彩計算技術將色彩算法應用到第三方應用上，即便第三方應用沒有適配深色模式，也能讓你一鍵獲得真正的全局生效的深色模式體驗。

03 4800mAh大電池+66W極速閃充

Honor X30配備了4800mAh大電池，相比上代手機，既增加了電充容量，還能讓重量和厚度不增反減，且支持66W閃充，這個配置也是同級別手機中最強組合了。大電池帶來了更好的續航，快充則可以迅速回血，真正做到連續暢玩不斷電。接下來讓我們一起來看看Honor X30在續航與充電方面實力如何。

官方數據表明，Honor X30在使用原裝充電器的情況下，30分鐘可充電到81%。我們也對其進行了30分鐘充電測試，將手機放電至關機，然後開始充電，其結果如下：

Honor X30（中關村在線授權使用）

從測試來看，Honor X30的充電速度超越了官方數據，30分鐘充到了88%，速度是非常不錯的。一般來說，手機快充可以視為整體續航的一部分，Honor X30的66W快充可以有效緩解我們每天的續航焦慮，早上起牀發現昨晚忘記充電了，你只需要插電充上一會，當你洗漱完，就能讓手機電量回復到一個可觀的狀態，讓你放心出門，不用擔心半路就沒電了。

當然很多人喜歡晚上睡覺充電，這次Honor X30加入了旗艦級產品才有的智能快充，手機可以學習你的使用習慣，夜間充電只把電量充到80%，等待起牀前2個小時左右再繼續完成充電。智能充電模式可以延長電池使用壽命，又不會影響白天的正常使用。

在安全性方面，每一台Honor X30電池都配備獨一無二的安全防偽晶片作為「身份證」，讓充電器、充電線、電池之間完成3重識別，配合5重安全監控設計，確保全鏈路的快充安全。

那麼快充表現優異的Honor X30，實際續航又如何呢？為了全面體現Honor X30的續航能力，我採用ZOL續航模型對Honor X30進行了五小時續航測試。測試開始前，首先把Honor X30充電至100%，屏幕亮度調至自適應，手機音量設置為50%，全程使用WiFi網絡，關閉藍牙、定位，開啟智能分辨率切換，開啟120Hz高刷新率模式。

本次測試時間為5小時，測試內容旨在模擬重度手機用户用機時的續航情況，如下：

①觀看B站高清視頻：全屏播放45分鐘的視頻；

②刷抖音短視頻：在視頻界面滑動視頻瀏覽，每5分鐘滑動一次，共計50分鐘。

③刷微博訊息流：不登錄賬號，搜索「人民日報」官方微博進入主頁，滑動30分鐘; 進入榜單頁面滑動15分鐘，共計45分鐘。

④相機錄製：錄製1080P 30幀視頻，錄製15分鐘；默認主攝拍照15分鐘，每隔1分鐘拍攝一張，合計30分鐘。

⑤QQ聊天：20分鐘文字聊天，每2分鐘發送一條消息；15分鐘語音聊天以及15分鐘視頻聊天，合計50分鐘。

⑥刷手機淘寶訊息流：進入淘寶首頁滑動，共計20分鐘。

⑦玩王者榮耀：對戰模式「實戰對抗」、地圖王者峽谷5V5，測試60分鐘。

以下為測試結果：

Honor X30（中關村在線授權使用）

從滿電開始到測試結束，Honor X30共消耗了53%的電量。從各個測試項單位耗電量來看，遊戲與相機錄製相對要更耗電一些，60分鐘遊戲及30分鐘相機錄製分別耗電14%和10%。

總體來看，這樣的續航成績在我們之前測試過的機型中屬於中上水平。如果按照我們日常的使用習慣來看，支撐一天使用不成問題。經過筆者這幾天的實際使用，確實可以做到白天帶出門，午休時刷劇、玩遊戲，支撐到晚上回家也毫無壓力，不會讓我感到續航壓力。

這說明了榮耀在日常使用過程中對功耗的控制還是很不錯的，對於重度手機用户而言，也能保持一天一充的使用節奏，不用擔心手機續航問題。

04 4800萬影像系統+自由DIY

在影像方面，Honor X30後置4800萬像素超清影像系統，而具體表現如何，讓我們一起來看看試相：

從試相來看，在白天光線充足的條件下，開啟AI優化後，Honor X30的主攝試相畫面清晰明亮，可以在提升畫面觀感的同時，不會出現因為過度優化而出現色彩不真實的情況。讓大家隨手即出大片，無需再進行後期優化。

在夜景方面，Honor X30支持夜景優化，在光線複雜的情況下，也能拍出富有細節、真實的夜景試相。從照片來看，畫面整體亮度得到了明顯提升，暗部細節也被清晰的還原了出來。特別是高光控制十分出色，即便是紛繁複雜的光源也能一一呈現在我們的眼前，這在同檔位產品中還是很少見的。

除了滿足日常拍攝以外，Honor X30還支持超級微距模式，可以用來近距離拍攝生活中的花草樹木，增添一番趣味性。

總得來說，無論白天試相還是夜景模式，Honor X30影像系統都表現的十分成熟，可以很好滿足大家日常拍攝需求。在此基礎上，Honor X30還提供了AI智能優化、打卡模式、聚會模式、古風模式、超級微距等功能，豐富的玩法可以讓用户在不同場景下自由發揮，自由DIY趣味十足的照片，配合先進的算法優化，在同檔位產品中也完全不落下風。

05 黑科技加持，玩轉主流遊戲

在手機性能方面，Honor X30整體配置均衡，核心處理器採用了6nm製程高通驍龍695處理器，搭配榮耀GPU Turbo X優化調教，讓手機在日常使用環境流暢運行的同時，還具備出色的遊戲性能。而智慧運存擴展技術的支持，讓它可以從存儲空間中分出2GB空間，用8GB的運存實現10GB的效果，既保證了硬件後台更高的保活率，還能提升App的冷啟動速度。

Honor X30還支持榮耀Link Turbo X網絡加速引擎，它可以智能檢測wifi網絡擁塞情況，自動將即時應用切換到5G通道，確保你在遊戲對戰、在線支付等場合時， 不會因為網絡問題而影響你的使用體驗。

（中關村在線授權使用）

通過良好的軟硬件調教，使得Honor X30在日常體驗上更加流暢，這一點在遊戲表現上尤為明顯。筆者測試了《王者榮耀》這款主流遊戲，在高畫質下，依舊可以做到長時間的穩定流暢運行，表現十分出色。

總的來說，Honor X30的性能表現是足夠滿足用户的日常娛樂需求的，諸如《王者榮耀》、《和平精英》這類熱門手遊同樣不在話下。此時再配合120Hz高刷新率屏幕，用來打遊戲還是很爽快的。

06 筆者總結

作為榮耀X系列的「八年誠意之作」，Honor X30在千元的價位上為我們提供了4800mAh大電池、66W快充和超窄邊框全視屏。而除此之外，X30在做工與細節上更是給了筆者驚喜，從屏幕邊框的處理、背殼的AG磨砂質感到後置模組傳承的設計語言再到3年不卡頓的老化率測試實力，都讓這款千元產品提供了給我們遠超同價位的品質感。

如果我們將X系列的成功進行歸因：榮耀對用户痛點的挖掘和對用户需求的滿足讓消費者選擇了這一系列，那麼讓用户甚至可以「八年不換機」的高品質體驗則是讓消費者轉化為忠實用户的關鍵。通過這幾天的測試，Honor X30也確實延續了X系列帶給用户的高品質體驗。對於「新榮耀」而言，X30是「8周年誠意之作」，是延續X系列的榮耀故事；對於我們普通消費者而言，這是一部好手機，而這也就足夠了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】