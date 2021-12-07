華為Mate V摺機曝光挑戰Galaxy Z Flip3　採全新散熱方案本月登場

letsgodigital爆料，華為12月份要發布的新款摺疊屏手機可能會命名為華為Mate V，這是華為第一款小屏內摺疊方案的機型。



該手機摺疊方案類似三星Galaxy Z Flip3、摩托羅拉刀鋒5G摺疊屏手機，摺疊狀態下的形態類似傳統翻蓋手機，更加小巧、更方便攜帶。

值得注意的是，letsgodigital爆料稱華為Mate V摺疊屏可能會採用全新的散熱方案，相關專利已經現身WIPO。

據悉，華為新熱管由銅、鈦、鋁材料組成，設備任意摺疊不會損壞熱管。華為專利文件稱這種熱管可以大規模量產，似乎暗示相關技術已經成熟，不排除它被應用到華為Mate V摺疊屏上的可能。

規格方面，這款摺疊屏手機定位應該是高端旗艦，預計會搭載麒麟9000或者高通驍龍8系晶片，考慮到麒麟9000晶片所剩不多，不排除華為Mate新款摺疊屏使用高通晶片的可能，而且可能僅支持4G網絡。

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