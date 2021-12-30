Apple 2022年新品總整理　MR頭盔矚目登場　iPhone 14主角不再？

撰文：GQ Taiwan
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2021 年即將來到尾聲，蘋果在今年發表的各項新品似乎評價兩極；但據目前《彭博社》Mark Gurman 透露的 2022 年新品資訊，好像有不少大動作的更新都值得期待，如終於要問世的 MR 頭盔、全新設計的 3 款 iPad 與 5 款的 Mac。以下我們據外媒分析，整理了明年度的新品資訊。
文：Bakery Kung和Boga（GQ Taiwan）

iPhone 14 與 5G 功能 iPhone SE

iPhone 14 部份，據郭明錤分析，蘋果可能會因為銷量問題而放棄 iPhone mini，並推出另一款成本較低的基本機型「iPhone Max」；許多人不喜歡的「瀏海」設計會完全消失，也會針對廣角鏡頭進行 4,800 萬像素的升級。

新一代 iPhone SE 部分，外型應不會與 iPhone 8 有太大的差異。將配備 4.7 吋螢幕、TouchID，但會升級為 5G 版本。（先前預估的 6.1 吋可能要等到 2024 年了。）

+13

3 款 Apple Watch

三款 Apple Watch 包括：標準系列、SE 系列，與全新的運動員加強版。

Mark Gurman 表示蘋果明年不只會推出標準版的 Apple Watch Series 8 更新，也將推出新版的 Apple Watch SE，預計會加入長亮螢幕、血氧感測器、心電圖等目前沒有的升級功能；此外還有針對運動員推出的全新加強版，將主打堅固耐用、錶殼可以防刮耐摔等性能。

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+3

3 款 iPad

三款 iPad 包括：導入無線充電的 iPad Pro、升級版的 iPad Air 與入門版的 iPad 。

最高規格的 iPad Pro 除了 MagSafe 無線充電，機背材質也將改為玻璃；iPad Air 預計會跟上 iPad mini，搭載最新的 A15 Bionic 處理器，並提供 5G 連線版本；基本版的 iPad 目前則未透露太多消息，但可能會改為更窄的螢幕邊框設計。

5 款 Mac

五款 Mac 包括：入門版的 MacBook Pro、M2 晶片的 MacBook Air、27 吋的 iMac、更新版的 Mac Pro 與 Mac mini。

繞了一圈又回歸原版設計的 MacBook Pro 將在明年推出價格比 2021 版便宜一些的入門版；MacBook Air 則預計會注入全新的 M2 晶片，並設有兩個 Thunderbolt 接口與 MagSafe 充電功能；iMac 會推出比 24 吋 iMac 定位更高階的 27 吋版本，並使用 M1 Pro 與 M1 Max 晶片；Mac Pro 與Mac mini 則主要會針對處理器來做升級。

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新款 AirPods Pro

AirPods Pro 2 預計將於明年第三季上市，最大的改革可能是「取消耳機柄」並改為球體型耳機、加入 App 上的健康檢測來記錄運動狀態、支援 MagSafe 充電，以及全新的光學皮膚感測器等。

全新虛擬實境產品「MR 頭盔」

「MR 頭戴裝置」是兼具 AR 與 VR 功能的虛擬實境產品，將搭載高速晶片與高解析度螢幕，與手機配對後即可用來看影片、玩遊戲；據郭明錤預測，目前實境頭盔的重量約落在 200 至 300 公克，但若蘋果解決技術問題，就有機會降到 100 至 200 公克。價格則會落在3,000 美元左右，相當不菲。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：MR 頭盔登場、AirPods Pro 改為球型設計？你該知道的 Apple「2022 年新品消息」總整理！】

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