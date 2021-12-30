華為P50 Pocket外觀/攝影/性能評測　小巧摺機新體驗　影相大革新

摺疊屏手機發展到現在，形態上可以分為兩種：左右翻折的橫折機型和上下翻折的豎折機型。其中前者由於內置大屏適合辦公場景，往往顯得商務氣息濃厚；後者小巧精緻，一般來說更受女性用户青睞。



說起華為手機帶給我的印象，基本可以用「理工男」這三個字來概括。縱觀華為的歷代機型可以看出，華為這個品牌就像不善言辭的理工男一樣，總能在技術上有所突破，但外在卻總是那麼低調。正因如此，華為手機對於小姐姐來說或許顯得有些硬派，稍微欠缺點柔美。

不過從近兩代P系列的外觀上，我可以感覺到華為對於設計美學與時尚元素的融合已經做得越來越好，產品也越來越受到女性用户的歡迎，地鐵上可以看到越來越多的小姐姐在使用華為手機。

千呼萬喚始出來，12月23日，華為終於發布了傳聞已久的豎折機型P50 Pocket，這也讓華為成為了目前市面上唯一一家擁有三種摺疊形態機型的廠家。面對豎折機型這個以女性用户為主的市場，一向以「理工男」形象示人的華為在P50 Pocket上能否讓女性用户滿意呢？為了搞明白這一點，我特意打開「寶盒」好好研究了一下。

01 外形：不負寶盒之名，從外到內打磨細膩

作為視覺動物，人類對於美的追求是與生俱來的。而小姐姐們為了讓產品符合自己的氣質，對於外觀自然有着更高的要求。當我拿出華為P50 Pocket時，女朋友立馬愛不釋手地把玩起來，說明華為P50 Pocket的外形對女性有很強的吸引力。

拿起華為P50 Pocket，我的第一感覺是小巧。久違的單手掌握感，現在的智能手機上早已不復存在。使用時既不需要努力伸長手指，也不需要挪動掌心，它可以剛剛好地貼合掌心，即使長時間握持也不會讓雙手感到勞累。而15.2mm的摺疊厚度不會讓人感覺厚重，小巧這一方面，華為P50 Pocket交上了一份滿分答卷。

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當然，外觀僅僅小巧還遠遠不夠，作為小姐姐的日常用品，精緻感也得拉滿才行。針對這一點，華為P50 Pocket在視覺和手感上都下了不少功夫。

首先是顏色，華為P50 Pocket擁有晶鑽白、曜石黑和鎏光金三款配色，我們這一次拿到的是晶鑽白配色。作為基礎色，白色是絕不會出錯的選擇，如果是簡單的純白會顯得過於普通、缺乏質感。為了讓白色不那麼簡單，華為P50 Pocket在 0.5mm 厚的玻璃兩面，使用雙面立體微雕工藝，將二維平面光影轉換成三維立體空間，塑造出立體光影流轉效果。

這一工藝簡單來說，就是先在玻璃朝上的一面，切出一層 0.05mm 厚的紋理。接着，在朝下的一面，切出一層 0.03mm 厚的紋理，方向和上層的錯開。如此交疊，視覺上便形成了 1000 個左右的菱形方格。在光線的照射下，手機後殼變成了一個立體的空間，視覺效果可謂靈動閃耀、璀璨流轉。

在後蓋設計之外，鏡頭的排布對於不少手機廠商來說是另一個老大難問題。主流手機動輒三四個鏡頭，想要讓後攝模組顯得整潔有序十分考驗廠商的設計功力。對於這一問題，華為P50 Pocket以華為P50 系列上備受好評的萬象雙環設計為靈感，將鏡頭模組和圓形外屏組成靈動雙圓，極具辨識度。同時這樣的雙圓組合也讓小姐姐們可以通過成像效果更加出色的後攝進行自拍，實現了功能性與美學性完美融合，帶來摺疊自拍新體驗。

打開P50 Pocket，屏幕中間並沒有出現往常摺疊屏機型所出現的明顯摺痕，即使在陽光下也僅能看出淺淺的一道摺痕。這樣的表現要歸功於P50 Pocket所配備的全新鉸鏈。華為通過在鉸鏈技術上的多年積累和迭代，實現新一代水滴鉸鏈的全面革新，相比上一代擁有更小的彎折半徑；同時引入了多維聯動升降技術，從而使得華為P50 Pocket極致輕薄，屏幕也更加平整。

為了獲得更強和更輕的體驗，P50 Pocket的整個鉸鏈系統應用了多種高精尖特殊材料和特殊製作工藝。如鋯基液態金屬和2100MPa超強鋼等多種創新材料與工藝，提供更加平整的屏幕觸感和耐用度，在抗摔、彎折耐磨和抗衝擊等方面更加可靠。

在展開狀態下的華為P50 Pocket，是一部漂亮的直板手機，其擁有一塊6.9吋可摺疊柔性內屏。21:9的屏幕比例十分適合看電影，配合442ppi、10.7億色和P3廣色域色彩管理，能為用户提供更為沉浸的視覺體驗和更為震撼的觀感體驗。這塊屏幕支持最高120Hz的刷新率和300Hz超高觸控採樣率，為用户提供更流暢的視覺與觸控體驗。除此之外，這塊屏幕還使用了1440Hz 高頻PWM調光，比一般屏幕更加護眼。

摺疊屏手機內屏必備的保護膜，華為P50 Pocket也和一般機型有所不同，其採用了全新防反光納米光學膜，大大緩解了屏幕反光問題，有效降低屏幕摺痕對視覺體驗造成的影響，提升摺疊屏手機的實用性。同時內屏亮度顯著提升，即使在光線反射的場景下，大幅提升閲讀和觀看體驗。智能調光功能還能從環境、內容、用户和場景等多個維度出發，聯合調光，讓用户的視覺體驗更加舒適。

延伸閱讀：HUWEI P50 Pro 5大評測重點 攝影體驗再度革新▼▼▼

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02 影像：延續P50優秀表現，熒光攝影讓你看點不一樣的

手機影像一直都是華為P系列升級的重點，本次華為P50 Pocket作為P系列家族的新成員，繼承了P系列多年來的影像硬件實力和計算影像積累，並在XD Fusion Pro的基礎上加入業內首創的超光譜影像技術。

硬件方面，華為P50 Pocket的超光譜超級影像單元由由4000萬像素原色鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭、激光對焦傳感器以及全新加入的3200萬像素超光譜鏡頭、10通道多光譜傳感器、超光譜補光燈組成。

在P系列影像能力的基礎上，超光譜超級影像單元可以讓華為P50 Pocket發現可見光之外的細節，同時參與到XD Fusion Pro計算攝影的流程中，讓照片更具層次感；超光譜超級影像單元還能在成像中捕捉細節訊息，提供更清晰、更精準的影像還原能力，當更多光譜訊息被超光譜超級影像單元感知後，華為P50 Pocket具備了更強的場景環境感知能力，能夠智能識別場景，帶來最佳的拍攝體驗。

主攝的成像表現是大眾對於一部旗艦手機影像表現的第一印象，本次華為P50 Pocket的主攝採用了4000萬像素原色鏡頭，搭配超光譜鏡頭，通過算法融合實現進光量和清晰度提升，畫質更精細。同時，得益於10通道多光譜傳感器對光線傳播路徑的感知，讓照片的色彩和分辨率提升更精準。從實拍樣張中可以看出，華為P50 Pocket主攝擁有出色的色彩還原能力，可以真實地記錄拍攝場景的肉眼色彩觀感，這在日常生活中具有很強的實用性，讓用户避免照片偏色問題的困擾。

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華為P50 Pocket還搭載一顆超廣角鏡頭，其成像效果清晰且迅速。在日常使用中，超廣角鏡頭可以幫助用户拍攝到相比主攝鏡頭更為寬廣的畫面。

得益於P50 Pocket的摺疊屏形態，其實現了後攝自拍這一實用功能。讓以往並不強調自拍的P系列機型擁有了出色的自拍效果。華為為P50 Pocket特別調校了全新的後攝自拍算法，結合超光譜影像系統的大底優勢增強暗態解析力，實現了更強的自拍效果。

從樣張中可以看到，P50 Pocket成片效果出色，對於被攝者的面部保留了較強的立體感，在有效去除臉部微小瑕疵的同時也保留了皮膚細節，面部質感細膩的同時更真實自然。

夜景拍攝一直以來都是華為旗艦機型的強項，本次得益於新加入的超光譜傳感器，華為P50 Pocket的夜景成像質量十分出色。從實拍樣張中可以看出，華為P50 Pocket的夜景成像畫面相當「純淨」，幾乎不存在肉眼可見的噪點，色彩表現也能夠呈現真實的肉眼觀感，並且在用着較大色彩範圍過渡的場景，華為P50 Pocket的也能夠帶來平滑的色彩過渡。

當然，超光譜影像系統看到不只是幫助優化主攝效果那麼簡單。在超光譜補光燈的加持下，華為P50 Pocket擁有熒光攝影功能，鏡頭能夠捕捉到大自然中很多植物、動物、岩石等在可見光下難以被捕捉的內容與細節。

為了體現熒光攝影功能，華為在發布會邀請函上就動了心思，肉眼看上去只有花卉圖案的卡片，在熒光攝影下就會顯現文字，十分有趣。同時在網上也有不少拿到P50 Pocket的網友為其開發出了驗鈔機等功能，相信隨着時間的推移，熒光攝影這樣一個好玩的功能會被開發出越來越多有意思的用途。

總體來看，華為P50 Pocket本次在影像系統方面可以說進行了大幅度的革新，在延續P50系列優秀成像素質的基礎上，超光譜影像系統更是為用户帶來了不少有意思的新鮮功能，在帶給用户接近真實觀感的成像效果的同時也讓用户愛上攝影。

延伸閱讀：蘋果/華為/三星都有手機折疊屏幕專利 但為何摺機遲遲未成主流？▼▼▼

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03 體驗：外屏與摺疊也能玩出不一樣

如果說摺疊屏手機的外觀能帶給人一時的新鮮感，那麼軟件上的優化才是讓人長久用下去的真正原因。基於其特別的摺疊屏形態以及HarmonyOS 2.0的加持，華為P50 Pocket在出色體驗的基礎上還擁有不少有意思的小功能，下面我來帶您一起看看。

首先咱們來看看外面這塊小屏，它的功能可遠不止讓自拍更好看這麼簡單。藉助HarmonyOS的服務卡片功能，華為P50 Pocket無需開蓋即可通過外屏實現通知、日程、日曆、音樂、天氣、錢包支付等主要功能的操作，免去多餘的操作時間，直接獲取想要的訊息，更快獲得服務支持。

服務卡片功能還可以支持諸多三方應用在外屏的快捷使用。在設置中添加外屏卡片後，左滑外屏後即可顯示支付寶付款碼，支付更快捷；步行和騎行時，打開高德地圖APP軟件，合蓋後依舊可以顯示導航畫面，更便捷的了解軌跡及導航訊息。相信隨着越來越多開發者的加入，華為P50 Pocket的外屏會變得越來越好用。

得益於超光譜影像系統的更強的光線感知能力，華為P50 Pocket在美膚管理中也是個得力「助手」。通過外屏進入鏡子App，點擊後即可進入防曬檢測界面，這一功能能夠讓我們快速直觀的發現臉部上的防曬霜是否塗抹均勻。AI測膚和普通的測膚軟件不同的是，通過超光譜影像技術可以深層檢測皮膚狀態。根據智能語音提示進行操作，會生成一份全面的測膚記錄，同時手機還會根據測量結果為提供我們合理的護理建議，讓護膚更科學。

同時對於不少小姐姐想要設置好看壁紙的需求，P50 Pocket自然也考慮到了。P50 Pocket提供了豐富多彩的外屏主題供用户選擇，從真實自然、卡通玩偶再到趣味場景，相信總有你喜歡的。此外P50 Pocket還支持自創作摺疊壁紙，用户可以挑選自己喜歡的視頻，將其設置為內屏壁紙，隨着內屏開合，壁紙也會隨之播放。

在翻折這個動作上，P50 Pocket也提供了兩個實用的小功能，開屏接聽電話和超級隱私模式。翻蓋手機的年代，展開接電話、摺疊掛電話是我們每個人都十分熟悉的操作，華為P50 Pocket憑藉自身特殊的摺疊屏設計，完美地復刻了這一實用功能。當摺疊狀態下有來電時，外屏能顯示來電人的訊息，展開即可接通電話，而摺疊手機則可以直接掛斷電話，看上去就十分酷炫。

對於那些十分注重隱私的用户，華為P50 Pocket上還提供了十分強大的超級隱私模式。開啟超級隱私模式後，當合上手機時，手機會自動關閉鏡頭、麥克風和定位功能，展開後即可恢復使用，不用擔心手機成為你身邊的泄密源。

最後我們來聊聊性能，由於外界限制所帶來的供應鏈問題也波及到了P50 Pocket，使其無緣麒麟9000，不過其搭載的驍龍888處理器也能提供旗艦級的性能表現。

華為P50 Pocket的跑分測試成績（中關村在線授權使用）

此外，在P50 Pocket的小巧機身中，華為還為其配備了4000mAh的大電池，搭配40W的有線超級快充，經過實測半小時即可將手機電量從0充至65%，在續航方面也能提供不錯的表現。

04 寫在最後

在評測的最後，我覺得可以為華為P50 Pocket下一個結論了，這是一部十分有特色的手機，在擁有超光譜影像技術、新一代水滴鉸鏈等華為標誌性的硬核技術外，它也為用户提供了AI測膚、熒光攝影等有趣功能，而優雅的外觀設計、後攝自拍所帶來的效果提升則無疑會使小姐姐們心動不已。這樣的綜合表現也十分契合華為的理工男形象，平時不苟言笑，但他一旦用心營造浪漫氛圍，你便會自然而然地被他俘虜。

而這部手機的推出，對華為的手機業務來說則有着不一樣的意義。這兩年在沒有絲毫放鬆的外部壓力下，華為手機的路越走越艱難。供應鏈問題所帶來的產品短缺，嚴重限制了華為的銷量。在這樣的困難下，華為P50 Pocket這樣一款極具話題性的產品的推出，不僅可以維持華為在手機市場中的聲量，同時還讓華為接觸到了更廣泛的女性用户群體。相信在用户的支持和自身的努力下，華為的手機業務一定能夠活下去。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】