電動車製造商特斯拉和 SpaceX 創辦人馬斯克(Elon Musk)身家高達 1673 億美元,是全球第 2 大富豪。經常在特推上與網友互動的他,近日分享自己的動畫片單,當中不乏許多經典作品。



包含人氣動漫《DEATH NOTE 死亡筆記》、被譽為「日本最偉大動畫」之一的《Evangelion 新世紀福音戰士》、曾被荷里活改編成同名科幻電影的《Ghost in the Shell 攻殼機動隊》、吉卜力工作室出品的動畫電影《Spirited Away 千與千尋》和《Princess Mononoke 幽靈公主》、在歐美人氣火紅的傳奇動畫《鋼之鍊金術師》以及日本導演新海誠執導的動畫電影《你的名字》等 7 部作品,每一部都是經典神作。

值得一提的是,《Evangelion 新世紀福音戰士》自 1995 年在日本電視台放送後風靡全球,之後推出的劇場版也都獲得高評價,周邊商品更是賣得嚇嚇叫,近年來《新世紀福音戰士》也與許多知名品牌合作推出聯名商品,像是日本時裝設計師山本耀司旗下支線品牌 Ground Y 就在今年 7 月無預警宣布發售聯乘系列服飾。

事實上,馬斯克熱愛動畫早已不是秘密, 2019 年他就曾將推特頭像換成《鋼之鍊金術師》的主角愛德華艾力克;今年 1 月,他在推特上分享日本手遊角色的迷因圖,讓萬代南夢宮的股價大漲,足見馬斯克的影響力有多大。

