iPhone 死機 Bug／iOS 漏洞｜在 iPhone、iPad 等產品全球暢銷，其內置的 iOS 操作系統自然也成為網絡黑客的攻擊目標；最近就有數碼保安專家發現了 iOS 當中一個漏洞，有可能被有心人利用並即時癱瘓 iPhone 或 iPad 的活動。



一位名為 Trevor Spiniolas 的數碼保安專家早前就在網上發表一個 iOS 漏洞報告，指他在 2021 年 8 月份時，在 iOS 系統中找到一個十分嚴重的 Bug，其與 Apple 的智能家居協約功能 HomeKit 相關，Trevor 將之稱作「doorlock」漏洞。

根據 Trevor 的測試結果，此漏洞存在於所有的 iOS 14 版本、以至最新的 iOS 15.2 當中，Trevor 在發現漏洞之後首先向 Apple 通報，Apple 當時回覆指此漏洞將會在「2022 年來臨前」解決，但在 12 月 10 日，Apple 就再致函 Trevor，指解決方案要推遲到「2022 年初」才會推出，故他就決定將漏洞的細節公諸於世，以讓公眾可以知悉漏洞存在以及如何防治、不至於一直被蒙在鼓裡。

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在 iOS 14 中，HomeKit 相關聯的裝置命名字節並沒有明顯限制，成為 Doorlock 漏洞的起點（圖 Apple）

Doorlock 漏洞的發動條件相當簡單，只要當一件與 HomeKit 相關聯的裝置命名超過一定的字節（Trevor 在測試中就動用了超過 50 萬個字節），就會令連接到同一 HomeKit 網絡的 iPhone、iPad 因未能處理而死機。

此漏洞最麻煩之處，在於用戶即使重設手機，若然登入之前受影響的同一 iCloud 帳號，錯誤將會重新出現，變相令用戶的裝置變成「半磚」；而即使從來沒有使用 Apple HomeKit 裝置，用戶的 iPhone／iPad 仍會因為通過邀請連結至受影響網絡而受害。

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iOS HomeKit 漏洞致死機 3 招預防+解決

由於 Doorlock 漏洞屬於共享網絡的錯誤，故中招的後果十分嚴重，可以一次過癱瘓好幾部 iPhone／iPad，不過在防治方面的難度其實不大，各位可以從以下三個途徑入手，即可以大大減少中招的機會以及萬一中招時的受影響程度。👇👇👇

1. 升級至 iOS 15

據悉由 iOS 15 開始，Apple 已經加入對 HomeKit 裝置的命名字節限制，但如果 HomeKit 網絡內的裝置名稱是曾經由安裝 iOS 14 的 iPhone／iPad 修改，過長的名字依然可以讓安裝了最新版本的 iPhone／iPad 中招，故如果想要避免 Doorlock 漏洞出現，第一步當然就是將所有手頭上的裝置升級至 iOS 15。

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2. 審核共享家庭控制成員

Doorlock 漏洞需要 HomeKit 網絡之內的用戶對裝置名字進行修改方能觸發，故在發出邀請或接受邀請加入「共享家庭」的時候，用戶宜更加謹慎，如果邀請發出者的身份不明，最好還是先拒絕加入要求。

3. 關閉「顯示家庭控制項目」

進入 iOS 設定內的「控制中心」、並且將「顯示家庭控制項目」選項關閉，即可以暫時避免 iOS 、iPadOS 系統自動加入家庭控制項目，以防被加入到異常的 HomeKit 網絡被 Doorlock 漏洞攻擊。

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