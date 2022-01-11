HP 在農曆新年前舉行年度清貨，包括手提電腦﹑桌上電腦﹑打印機﹑電腦配件等的陳列品和新品，最高優惠達 4 折。想用優惠價入手 HP 產品，今次限時開倉的活動就要密切留意。



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HP瘋狂開倉

由 1 月 13 日（星期四）～1 月 15 日（星期六），一連三日，HP 將在九龍灣舉行年度清貨開倉，HP Pavilion 15﹑HP ENVY x360 15﹑HP 15s 等熱門產品限量 5 折發售。如購買手提電腦更即送原廠背囊，以及現場免費協助升級記憶體，以下推介 28 款開倉抵買產品。

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以上劈價產品推介並非開倉活動的全部款式，而部分產品為陳列品（不設保養），陳列品每人每日限購一部，同時只接受現金付款，打算去購物的話就要留意。

HP開倉日期：1月13日～15日

時間：11:00～19:00

地點：九龍灣宏開道 16 號德福大廈 14 樓 1402 室



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想知竹篙灣隔離營13件必備數碼用品清單？即睇：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim