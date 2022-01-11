HP開倉｜年度清貨低至4折　手提電腦／平板／打印機28款產品劈價

撰文：陳錦洪
出版：更新：

HP 在農曆新年前舉行年度清貨，包括手提電腦﹑桌上電腦﹑打印機﹑電腦配件等的陳列品和新品，最高優惠達 4 折。想用優惠價入手 HP 產品，今次限時開倉的活動就要密切留意。

👉消委會8款平板電腦評測｜Apple 3款獲5星評分　Lenovo CP值高抵用

HP瘋狂開倉

由 1 月 13 日（星期四）～1 月 15 日（星期六），一連三日，HP 將在九龍灣舉行年度清貨開倉，HP Pavilion 15﹑HP ENVY x360 15﹑HP 15s 等熱門產品限量 5 折發售。如購買手提電腦更即送原廠背囊，以及現場免費協助升級記憶體，以下推介 28 款開倉抵買產品。

👇👇HP開倉　28款產品劈價推介👇👇

+9

以上劈價產品推介並非開倉活動的全部款式，而部分產品為陳列品（不設保養），陳列品每人每日限購一部，同時只接受現金付款，打算去購物的話就要留意。

HP開倉日期：1月13日～15日
時間：11:00～19:00
地點：九龍灣宏開道 16 號德福大廈 14 樓 1402 室

👉美國消委會選12款最佳耳機　Samsung/Sony/1More　這款又平又高分

👉消委會7款可換鏡頭相機評比　Nikon/Sony/Canon　八千元款CP最高

同場加映：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim

Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

想知竹篙灣隔離營13件必備數碼用品清單？即睇：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim

電暖氈疑短路火燒馬鞍山豪宅　即睇消委會評測及12招安全使用貼士Omicron檢疫大廈｜手機3個方法一鍵即查檢疫地區、商店、食肆名單iPhone誕生15周年10大秘聞／彩蛋！原來當初Steve Jobs反對開發
HP惠普
開倉
Notebook電腦筆記簿
消費潮流