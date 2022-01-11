iPhone 14模型曝光　去瀏海變「藥丸形」設計　狀態欄有新功用？

芯研所消息，近日網上有消息稱iPhone 14系列將改用藥丸/膠囊形狀的打孔屏設計，從而告別2017年以來的瀏海iPhone外觀。



開發者傑夫・格羅斯曼（Jeff Grossman）在Twitter上展示了一個iPhone 14模型，向我們形象地展示了iPhone 14可能的上手體驗。

這個打孔屏與之前的瀏海屏相比，大約位於瀏海邊框略下方的居中位置，長度和高度都較短，在兩側提供了更多的屏幕空間。

外媒表示，蘋果雖然減小了iPhone 13上的瀏海大小，但多出來的這一絲空間根本無法有效利用，甚至用戶仍不能在狀態欄中顯示電池電量百分比，而必須下滑動到控制中心。

因此，有網友認為，蘋果如果採用這種形狀的打孔屏，用戶就可以在狀態欄上看到更多訊息，從而提升體驗。

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