手提電話﹑手提電腦﹑平板﹑藍牙耳機等，日常生活必備的便攜式電子產品，幾乎都使用鋰電池作為電源，不過如此普及使用的產品，其背後有一定的危險性，稍一不慎甚至會導致爆炸起火。近日，內地一名男子就因不當使用鋰電池導致爆炸起火。



（內地《九派新聞》短片截圖）

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據內地傳媒報道，1 月 7 日四川一名男子因手機電池發脹，拿到手機維修店進行維修或更換。在店員把舊鋰電池拆下來時，該男子要求拿回舊電池看一下。男子正在把玩舊電池時，店員提醒不要折斷鋰電池，因為容易起火，話未說完舊電池即爆炸起火，所幸起火沒對人造成損傷。

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鋰的化學性質非常活潑，很容易燃燒，充電和放電或令電池溫度上升，有機會令電池內壓加大引致膨脹。膨脹的鋰電池被刺破﹑擠壓或撞擊時，或令電池短路造成爆炸，所以當鋰電池發脹時，必須要更換，不應再繼續使用及充電，當然更不應折斷鋰電池。

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消委會曾在報告中詳細解釋鋰電池的運作模式，以及安全隱憂。學會如何保養和安全使用鋰電池，除了可以避免電池爆炸風險外，更能延長鋰電池及電子產品的壽命，減低更換產品的成本。

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資料來源：搜狐

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