傳Samsung Galaxy S22系列將在2月8日發表　3款旗艦手機2月底發售

繼 Samsung Galaxy S21 FE 5G 本月發布後，緊接下來當然是2022 年度旗艦 Galaxy S22 系列。在過去幾個月，不同媒體多次曝光了 Galaxy S22 系列的規格資料，而今日根據韓國媒體 Ddaily 引述 Samsung Electronics 高層的講法，Samsung 將於2月8日舉行線上 Galaxy Unpacked 2022 活動，屆時將會發布 Galaxy S22 系列。



除此之外，該名高層進一步表示，正在討論於1月底發送邀請函，同時還指出 Galaxy S22 系列將於2月9日開始預售，並在2月24日正式發售。

據悉，Samsung Galaxy S22 旗艦將有三款手機，Galaxy S22、 Galaxy S22+ 及 Galaxy S22 Ultra，其中 S22 與 S22+ 機背設計類似，而 S22 Ultra 則更像 Note 系列的設計。按照慣例 Galaxy S22 系列將根據不同地區配備 Exynos 2000 及 Snapdragon 8 Gen 1 版本處理器，並擁有 120Hz 屏幕刷新率、立體聲雙喇叭、25W/45W 快充、無線充電及防水等功能。

此外 Ultra 型號還備有 5000 mAh，支援 45W 快充，再加上外形十分接近 Note 系列，相信會成為 Samsung 2022 年首部重點旗艦。

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