iPhone SE 3／iPad Air 5 發布日期流出｜一直有傳 Apple 會在 2022 年上半年內發表新版本的 iPhone SE，但至日前依然未見有 Apple 官方的內部證據、又或是真機相片流出 － 似乎 Apple 近年的保密功夫真的有重新加強，只不過再保密的新作還是會有露出馬腳的時侯，尤其是官方機構公開的資料更是避無可避。



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iPhone SE3、iPad Air 5 發布在即？ECC 資料庫見玄機

一般需要在歐洲市場發售的電子產品，都需要在歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission、ECC）的資料庫中先行登記，而一般而言，會在資料庫中登記的機種，都是預計會在未來數月推出市場，例如在 2021 年 6 月，即將在 9 月時上市的 iPhone 13 系列資料就出現在其中並遭人發掘。

ECC 的資料庫中找到了 Apple 新送交的登記資料，其中就發現了多達 11 個暫時未在上市的 Apple 產品上找到的產品型號（圖 Consomac）

而日前外媒《Consomac》就在 ECC 的資料庫中找到了 Apple 新送交的登記資料，其中就發現了多達 11 個暫時未在上市的 Apple 產品上找到的產品型號，其中 3 個為「手機」、而另外 8 個則被歸類為「平板」。

雖然 Apple 方面並未表明，但這 11 個新加入的型號大有可能屬於傳聞即將推出的 iPhone SE 3（或稱 iPhone SE (2022)），以及較早前傳聞將會更新的 iPad Air 第 5 代。

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iPhone SE 3 六大傳聞總匯

一般在 ECC 中完成登記的機種，平均會於 3 個月內進行正式發布，換言之這批新加入的 Apple 產品最早將會在 3～4 月時份發表，而這個就與早前多個有關 iPhone SE 3 的發表時間傳言吻合，令人更為確信新版本的 iPhone SE 將會在今年 Apple 的春季發布會登場。

傳聞 iPhone SE 3 的設計變化較少、繼續平價定位（圖 Tentechreview）

從目前流出的傳聞推斷，iPhone SE 3 將會繼續成為 Apple iPhone 系列中的入門款式，在 2022 年推出的這一代將依然保留上代的絕大部份設計，但就會加入 5G 連線，令其成為 Apple 最平價的 5G 手機。

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