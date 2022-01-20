2021第4季智能手機出貨量公布　Apple重奪冠　Samsung緊隨其後

根據Canalys的一份報告，iPhone在2021年第四季度佔所有智能手機出貨量的五分之一左右，使蘋果重新成為最大的智能手機供應商的第一名。



Canalys估計，在2021年第四季度，iPhone佔全球智能手機出貨量的22%。蘋果出貨量的規模得益於去年9月推出的iPhone 13系列產品的強勁需求。Canalys分析師Sanyam Chaurasia說。

2021年第四季度智能手機供應商排行榜。（canalys）.

在iPhone 13的出色表現的推動下，蘋果在三個季度後重新回到了智能手機市場的頂端。蘋果在中國大陸看到了前所未有的iPhone表現，其旗艦設備的積極定價使其價值主張保持強勁。蘋果的供應鏈開始恢復，但在第四季度，由於關鍵部件的短缺，它仍然被迫削減產量，無法生產足夠的iPhone來滿足需求。在優先市場，它保持了足夠的交貨時間，但在一些市場，其客户不得不等待獲得最新的iPhone。

蘋果公司從三星公司手中奪回了第一的位置，後者在上一季度一直統治着頂級智能手機供應商。三星的出貨量略遜於蘋果，市場份額為20%。小米以12%的出貨量份額保留了第三名的位置。

由於供應鏈問題，全球智能手機整體出貨量僅增長1%，但供應鏈中斷主要影響了低端供應商，而不是蘋果等巨頭。Canalys還指出，組件製造商可能需要幾年時間才能充分提高產能以滿足需求。行業瓶頸預計要到2022年下半年才會緩解。

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