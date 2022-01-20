愛立信就5G專利侵權起訴蘋果　文件揭每部手機需支付5美元

電信巨頭愛立信對蘋果公司提起了另一組專利侵權訴訟，這是兩家公司之間關於在iPhone中使用5G無線專利的專利費用的長期爭端。



2021年，兩家公司在美國就續簽2015年制定的涵蓋2G、3G和4G技術的七年期電信專利許可合同談判失敗後，相互起訴對方。

儘管進行了長時間的談判，但兩家公司一直未能達成一項新的專利許可協議，該協議也涵蓋了5G。10月，愛立信起訴蘋果，聲稱該公司不公平地試圖降低專利費率。兩個月後，蘋果反訴愛立信，指責這家瑞典公司在更新專利時使用了 「強硬手段」。

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愛立信發言人告訴路透社：「由於之前的協議已經到期，我們無法就新的許可條款和範圍達成協議，蘋果現在在沒有許可的情況下使用我們的技術。」

愛立信可能是智能手機業務中的一個相對小人物，但它的電信專利組合非常龐大。該公司擁有超過57,000項專利，這些專利的使用費佔其營業利潤的三分之一左右。至於其5G專利，該公司通常在每部手機上收取2.5至5美元的專利費。

根據愛立信最近的一份文件，這是它仍然希望收取的比率。「愛立信願意繼續向蘋果提供我們公開宣佈的5G多模費率，即每部手機5美元（有1美元的提前簽約折扣），假設我們相對快速地執行許可，我們將繼續履行這一費率。」

然而，在收購了英特爾（Intel）的智能手機調制解調器業務後，蘋果認為它現在擁有的已宣佈的5G專利家族的份額與愛立信的份額相當。因此，蘋果認為它向愛立信支付的淨額與2015年的許可相比應該減少。

在收購英特爾的專利後不久，蘋果在其網站上發表了一份聲明，內容涉及標準必要專利（SEP）的公平、合理和非歧視性（FRAND）許可。在聲明中，蘋果公司告誡任何公司 「利用標準化賦予的權力，通過選擇性的專利許可或歧視性的過度使用費來消除競爭」。

儘管蘋果的立場是這樣，但經營福斯專利網站的知識產權專家弗洛里安-穆勒認為，蘋果正在進行一場失敗的戰鬥，愛立信擁有優勢，這得益於它最近與三星就使用其5G專利達成的條款。

「在我看來，整體情況表明愛立信將贏得這場比賽，而蘋果唯一的籌碼就是『堅持不下去』。」穆勒說。「我相信愛立信-三星的許可交易涉及到那些價格僅為iPhone一小部分的三星手機的專利費率，但只要愛立信-三星許可的條款發揮作用（可比許可、非歧視），愛立信就可以辯稱，即使三星接受支付的專利費率與向蘋果要求每部iPhone 5美元是一致的。」

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