Samsung S22 Ultra規格提早流出　確認搭載S Pen、重現Note經典？

S22 Ultra 全規格提早流出｜Samsung 即將在 2 月 8 日舉行 2022 年首場的 Unpacked 新品發布會，如無意外今年的旗艦首作、Galaxy S22 系列即將在屆時登場。

Samsung 每年更新 S 系列新機已是近年的「例行公事」，關注度亦逐年下降，然而今年度此系列的最高階款式 S22 Ultra 卻被受 Samsung Fans 期待，最近一次的流出更是將此機絕大部份的重點規格都展露人前。



流出的 Galaxy S22 系列宣傳圖，可以看出 S22 Ultra 不單有 S Pen，外型上還更趨近 Note 20 的造型（圖 PhoneArena）

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Note 系列「重生」之作、S22 Ultra 六大重點規格預先流出

在過往兩年，S20 及 S21 Ultra 的最大賣點都是潛望式高倍變焦鏡頭，但今年的 S22 Ultra 的重點就似乎有變。

根據多個月來的 Samsung 內部流出消息，Galaxy S22 Ultra 不論是設計抑或配置上都會相當接近已在 2021 年停產的 Galaxy Note 系列，尤其今次的 S22 Ultra 據說除了像上一代加入 S Pen 支援，亦終於加入 S Pen 的收納槽，換言之其名雖為 S22 Ultra，但使用操作上則為 Note 系列的最新延續。

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Samsung 高層在事前的預告中亦不諱以「Noteworthy」字眼暗示指今次的 S22 系列中將會加入 Note 系列功能（圖 Samsung）

👇👇👇按圖放大看 Galaxy S22 Ultra 流出規格 6 大重點👇👇👇

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