百老匯聯乘哆啦A夢（Doraemon），由即日起在銅鑼灣 Fashion Walk 舉行「新年願望可達到」期間限定活動，巨型隨意門和 Doraemon 已經登陸在銅鑼灣等大家去打卡影相。



Fashion Walk百老滙x哆啦A夢（陳錦洪 攝）

👉2021動畫Top 50｜日本5ch票選 神作擊敗鬼滅、巨人、無職轉生奪冠

巨型隨意門打卡位

即日起至 2 月 10 日，在銅鑼灣 Fashion Walk 地下中庭門口，擺放了一道巨型的隨意門裝置和 Doraemon，陪大家共度虎年。作為 Doraemon 經典法寶之一的隨意門，可以讓使用心隨心所欲去任何地方，寓意香港人也可以「人人期望可達到」（如果可以直達日本就好了......）。

限量版 Doraemon 錦囊袋

打卡做任務拎禮物

與巨型隨意門和 Doraemon 影相不是打卡這麼簡單，只要在這段期間去打卡，再上傳照片至自己的 Facebook 或 Instagram (限時動態/帖子)，加上指定 Hashtag，以及讚好百老滙的 Facebook 專頁或追蹤 Insatgram 帳號，即可換取限量版 Doraemon 錦囊袋乙個。

👉美國消委會選12款最佳耳機 Samsung/Sony/1More 這款又平又高分

+ 1

Doraemon 造型禮品

在隨意門旁邊，更會展出一系列 Doraemon 造型禮品，包括茶具、餐具套裝、無線除蟎機等。同場亦再展示出 LG 全新的無線觸控式活動螢幕，以及 Tone Free FP9 降噪耳機，打算在新年去舊迎新添置家電也可以留意一下。

👉iPhone 14｜7大傳聞：加大屏幕去瀏海、將使用Samsung獨家技術

同場加映：Omicron經銀紙傳播？老婦用錯方法消毒 2.5萬鈔票微波爐叮到燒焦



新冠病毒Omicron變種繼續蔓延，衛生防護中心近追查又一城望月樓群組國泰空少（＃12611）個案，事前曾到藥房購物，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不排除透過銀紙傳播。原來，以色列一位74歲老婦人早有先見之明，負責為房屋委員會向租戶收取約2.5萬港元租金，疑因擔心鈔票上沾有病毒，但卻用錯方法，竟先將鈔票浸於漂白水中，放入微波爐加熱消毒，結果通通燒焦！

想正確為鈔票消毒，必須學識三招！Omicron經銀紙傳播？老婦用錯方法消毒 2.5萬鈔票微波爐叮到燒焦