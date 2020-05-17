裝1000M寬頻但冇1GB/s網速？即睇超常見誤會及四個網速慢原因

幾年前電訊行業的減價提速讓不少人的寬頻從兆級（Ｍ）別躍升至百兆級（100M），有人想當然認為下載速度也就快了，但是自己的百兆頻寬下載只有7MB/s，到底是被限速了還是真的就該如此呢？你要搞清楚頻寬和下載速率的關係。

點解1000M寬頻冇1000MB/s速度？（點圖了解）↓↓↓

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頻寬指的是寬頻的速率，其單位是bps（bits per second），即位元速率、位元/秒，寬頻用的單位一般是Mbps，注意這裏的b是小寫的。而電腦中計算儲存容量用的單位是Byte（位元組），更大的存儲容量為MB、GB、TB，注意這裏的B是大寫的，其換算單位是1Byte＝8bit。

也就是說，1MB/s=8Mbps，我們在購買頻寬時的單位和實際使用雖然只是大小寫之分，但其數量卻差了8倍之多。所以100M寬頻（光纖）指的是100Mbps的速率，考慮到少部分的損耗，其下載速度約為12MB/s。

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如果你的百兆寬頻下載達不到12MB/s，是不是被運營商限速了呢？還不一定。首先用測速網頁或軟件進行速度測試，如果沒有達到應有的速率，問題可能出現在別的地方。

1. 路由器（Router）是寬頻入戶的第一個設備，路由器的頻寬要大於寬頻速率，150M的路由器接300M的寬頻只有150M的網速，用無線路由也是同理，家裏用舊路由的很可能就是路由器拖了後腿。

2. 接下來是網線（Lan線），五類網線 （CAT-5線）雖然價格便宜，但是網速受限，一般只用在百兆以內的頻寬，千兆（G）的頻寬就需要超五類（CAT-5e）及六類線（CAT-6）了。區別是五類線外皮寫有CAT-5的字樣，而超五類則是CAT5E。

3. 在電腦端的底板同樣要支持，並不是集成了網卡就能愉快上網了，有些老底板或者入門級底板集成的是百兆網卡，那也不能支持千兆頻寬，要麼換底板，要麼就得配獨立網卡了。

4. 此外，還有一個非常少見的特殊情況就是，你的頻寬速度大於硬盤的寫入速度，也會導致下載速度達不到理論值，不過一般辦千兆寬頻的玩家都有錢上SSD，也很少會用寫入速度低的機械盤，所以很少見。

如果前面這些硬件和系統都達標，你的下載速度還是達不到理論值，那你可就得找網絡運營商好好聊聊了。

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