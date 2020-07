四款WiFi 6 Router比較評測　華為最抵用、華碩性能高啱遊戲玩家

從2020年開年以來,這半年WiFi 6 Router一直是熱門話題。經過了半年多的終端升級,比如iPhone 11、華為P40等旗艦智能手機、筆記本電腦大多數都已經支持WiFi 6,相信不少朋友都有換個WiFi 6 Router的想法,但究竟該怎麼買卻有些無從下手。為了給網友們提供選購時的參考,中關村在線選取了3000Mbps級別的四款電商熱賣WiFi 6 Router,通過專業設備的測試,展示這四款產品的測試成績,幫助網友們買到最適合自己使用的WiFi 6 Router。

華為路由 AX3 Pro

TP-LINK XDR3020

ASUS TUF-GAMING AX3000

一、產品介紹

參測的四款WiFi 6 Router分別是:售價329元(人民幣,下同)華為路由AX3 Pro、售價399元的TP-LINK XDR3020、售價1099元的網件RAX40、售價1299元的華碩TUF-GAMING AX3000。這四款產品中,華為路由AX3 Pro和TP-LINK XDR3020是家用級產品,網件RAX40和華碩TUF-GAMING AX3000屬於電競級產品。

二、測試設備和測試項目介紹

本次測試我們選擇了思博倫通信的專業測試設備,分別是思博倫TestCenter C50、思博倫無線信道模擬器 Vertex和屏蔽箱。

思博倫通信早在2018年就推出了業界第一款WiFi 6性能測試儀,其WiFi 6測試解決方案一經推出就榮獲2019 interop Best of Show Award金獎,WiFi 6測試整體解決方案榮獲2020 interop Best of Show Award銀獎,並數次榮獲其它國際權威獎項,是全球領先的的通信測試解決方案提供商。

三、測試項目介紹

在無線傳輸測試中,使用思博倫TestCenter C50進行。通過TestCenter C50在不同頻段向測試設備進行上下行打流測試,測試設備的無線傳輸速率的高低和穩定性。

2.混合多終端接入壓力測試

該項測試使用思博倫TestCenter C50真實模擬家庭智能手機、平板電腦、PC、筆記本電腦、智能電視、智能攝像頭等各種智能設備通過WiFi連接家用無線 Router的場景。目前我們家中支持WiFi 6的設備並不多,平時連接 Router更多的是WiFi 5和WiFi 4的存量設備。所以,混合多終端測試,會測試WiFi 6 Router在多設備多類型多協議接入時的穩定性。

我們模擬15台設備同時接入 Router,並在WiFi 6連接下打300Mbps上下流量,在WiFi 5連接下打200Mbps上下行流量。

3.無線信道模擬測試

無線信道模擬測試可以通過思博倫無線信道模擬器Vertex模擬出90-120平米的常見戶型家居環境和150-200平米的大戶型家居環境,並模擬用戶手持無線終端在房間內走動的狀態,對設備進行打流測試,從而測試出 Router在實際家居環境的傳輸性能。

四、測試結果

1.無線傳輸測試

80MHz無線傳輸測試

80MHz無線傳輸測試結果(中關村在線授權使用)

在80MHz無線傳輸測試中,華為路由AX3 Pro、華碩TUF GAMING AX3000、TP-LINK XDR3020的上下行速率都可以跑滿1Gbps的帶寬,而網件RAX40雖然上行可以跑滿1Gbps的帶寬,但下行速率只有750Mbps,不及上述三款產品。

160MHz無線傳輸測試

160MHz無線傳輸測試結果(中關村在線授權使用)

160MHz的無線傳輸測試結果已經呈現在大家眼前,可以看到各款產品之間已經有所差異。

華為路由AX3 Pro的下行速率為1.5Gbps,上行速率為1.6Gbps,上下行速率穩定均衡。

TP-LINK XDR3020下行速率為2.0Gbps,上行速率為900Mbps,上行速率存在短板。

華碩TUF GAMING AX3000下行速率為1.9Gbps,上行速率為2.0Gbps,表現較為強悍。

網件RAX40出現了無法連接WiFi的情況,多次重啟,恢復出廠設置後,問題仍然無法解決,160MHz測試無法完成。

在無線傳輸測試中,可以看到華碩TUF GAMING AX3000在測試中成績優秀,符合其電競級產品的定位,當然其1299元的售價也是面向發燒玩家的。網件RAX40讓人大跌眼鏡,不知道具體何種原因,多次重啟恢復依然無法完成160MHz的測試。TP-LINK XDR3020在測試中上行速率存在短板。華為路由AX3 Pro的表現讓人有驚喜之感,在80MHz和160MHz的傳輸測試中,成績表現優異穩定,和華碩TUF GAMING AX3000差距也不大,完全能夠滿足千兆家庭用戶的寬帶使用需求。

2.混合多終端壓力測試

混合多終端測試成績 (中關村在線授權使用)

網件RAX40在更換全新的新機後,仍然無法完成測試,其表現為測試連接是顯示「associated failed」。TP-LINK XDR3020其上行速率後繼乏力,最終定格在195Mbps,沒有跑滿200Mbps帶寬。而華碩TUF GAMING AX3000和華為路由AX3 Pro均輕鬆跑滿,毫無壓力。15台設備的同時接入對它們來說不算什麼挑戰,而且對於WiFi 5和WiFi 4的向下兼容性也很好。綜合來看,完成測試的三款產品成績差距不大,都能滿足普通家庭的使用需求。

3. 無線信道模擬測試

90-120平米測試結果(中關村在線授權使用)

90-120平米測試結果(中關村在線授權使用)

90-120平米測試中,華為路由AX3 Pro的上行平均速率為734Mbps,下行平均速率為883Mbps,上下行的表現比較穩定。

TP-LINK XDR3020的上行平均速率為506Mbps,下行平均速率為242Mbps,表現一般,尤其下行速率衰減嚴重。

華碩TUF GAMING AX3000的上行平均速率為970MBps,下行平均速率為1096Mbps ,表現依然非常強悍。

網件RAX 40在無線傳輸測試中無法連接WiFi後,依舊無法完成測試。

150-200平米測試結果(中關村在線授權使用)

在150-200平米大戶型測試中,華為路由AX3 Pro的上行平均速率為410Mbps,下行平均速率為764Mbps,下行速率衰減不太嚴重。

TP-LINK XDR3020的上行平均速率為179Mbps,下行平均速率為130Mbps,上下行速率衰減更為嚴重,幾乎僅剩千兆寬帶性能的十分之一。

華碩TUF GAMING AX3000的上行平均速率為890MBps,下行平均速率為850Mbps ,上下行衰減都不太嚴重。

網件RAX 40在更換新機後,依舊無法完成測試。

總結:

在模擬真實家庭場景的測試中, 華碩TUF GAMING AX3000的表現仍然很出色,在90-120平米和150-200平米的衰減都不太嚴重,對得起1299元的發燒售價。

售價1099元網件RAX40的在多次重啟並恢復出廠設置後,仍然一連網就掉線,無法完成無線信道測試,這樣的機率簡直想讓小編去買彩票了。

399元的TP-LINK XDR3020在測試中衰減非常嚴重,如果是在千兆寬帶環境下,其在90-120平米戶型中的網絡下行速率僅能發揮千兆寬帶的四分之一,而在150 -200平米的測試中,其網絡下行速率約為千兆款的十分之一,不能讓人滿意。

華為路由AX3 Pro在測試中表現依然出色,在千兆寬帶環境下,實際能達到883Mbp和764Mbps的上網速率,與華碩TUF GAMING AX3000的差距很小。

五、測試總結

測試成績大家都看到了,這四款產品各有千秋。平常總被朋友問「我想換個Router,該買哪款」,那WiFi 6 Router該如何選擇呢?

如果您是一般家庭用戶,平時上網就是看看影片、玩玩手遊、並且家裡有孩子也需要上網,那麼329元的華為路由AX3 Pro是您的最佳選擇。並且,如果家中華為終端較多,那麼AX3 Pro還會為你帶來一些驚喜。可以說AX3 Pro就像一輛奶爸車,方方面面都照顧的到。

如果您是遊戲玩家,我推薦華碩TUF GAMING AX3000。這款設備專門針對競技遊戲進行了深度加速,可以讓遊戲數據包優先傳輸,在遊戲中帶來更低的延遲體驗。這款產品更像小鋼砲,適合追求速度與激情的用戶,產品價格在千元左右。當然,可能除了一些專業發燒玩家,並不是所有人都願意為體驗上細微的差別支付更高的價格。

網件RAX40參與測試的新機以及更換的新機,均無法完成測試項目,可能不是概率問題,更多的是在產品設計和技術方案上可能存在一些問題,非常遺憾。

而TP-LINK的XDR3020因為發布的較早,各方面都顯得中規中矩。在去年年底XDR3020可以說是最低價的WiFi 6 Router,現在的吸引力則沒有那麼大了。

具體WiFi 6 Router該買哪款?相信您的心中已經有了自己的答案。

