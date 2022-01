【農曆新年優惠 PlayStation / PSN/PS4 / PS5】新年將至,各大遊戲主機及遊戲品牌都會推出新春優惠吸引玩家消費;PlayStation Network 就剛剛公布了2022「聚。好玩」減價活動,以下整理15隻必買抵玩之選,新年就可有大把遊戲玩,不怕無事可做悶親。



新年最佳活動當然是打機啦

新春遊戲特賣 新會員升級Plus 5折

PlayStation新春優惠活動「聚‧好玩」已經開始、2月20日結束。有超過800款PS4、PS5遊戲以折扣低至2折特價促銷;如果算上DLC等內容,打折商品更是有約1300款。另外也有恆例的PSVR及PS4手掣減價(如果仍然有人有需要/想買的話)。最後就是新加入Plus的會員可享3個月會費5折優惠,不過現有Plus會員並不適用是次Plus半價,是有點可惜的地方。

即睇PlayStation「聚‧好玩」新春優惠15隻必買遊戲:

PlayStation「聚‧好玩」新春優惠15隻必買遊戲:

【01】PS4 Gran Turismo Sport

【02】PS4 God of War

【03】雙人成行PS4 & PS5

【04】PS5 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition

【05】審判之逝:湮滅的記憶 PS4 & PS5

【06】鬼滅之刃 火之神血風譚 PS4&PS5

【07】刺客教條:維京紀元 數位標準版 PS4 & PS5

【08】Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5

【09】極地戰嚎 6 數位標準版 PS4 & PS5

【10】Resident Evil Village PS4 & PS5

【11】破曉傳奇 PS4 & PS5

【12】PS5 Demon’s Souls

【13】PS5 Deathloop

【14】PS4 NieR:Automata Game of the YoRHa Edition

【15】PS4 七龍珠Z 卡卡洛特



有PSVR特價,但是PSVR2都已公布了(雖然還未知上市日期),可能大家都會想直接等PSVR2算了

