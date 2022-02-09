Samsung Galaxy S22 發布｜Samsung 在香港時間 2 月 9 日晚上就舉行了本年度首場 Unpacked 發布會，除了帶來每年頭必見的 Galaxy S 系列新作 Galaxy S22 系列之外，旗艦級平板系列亦迎來更新、正式發表 Galaxy Tab S8 系列，兩系列總共帶來 6 部新機，算是 Samsung 近年少有。



今年度的 Galaxy S22 Ultra 在設計以及功能上都可謂「別機一幟」（圖 Samsung）

Samsung Unpacked 2022 6 大新機規格

今次在 Unpacked 發布會上登場的 Galaxy S22 系列手機與及平板雖然尺寸、賣點各異，然而全都是旗艦定位，故其共通規格都是採用 4nm 制程的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 處理器，在看各機主要賣點前，可以先參詳一下今日登場 6 大新品的規格列表👇👇👇

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Note 系列「轉生」．Galaxy S22 Ultra

在 2021 年，Samsung 就因種種原因而「停產」 了Galaxy Note 系列，使一眾酷愛「大屏+ S Pen」的 Note 系 Fans 大感失望，但其實 Samsung 只是以一招「順水推舟」，將 Note 系列元素原原本本地加入到今次推出的 Galaxy S22 Ultra 之上。

今次 S22 Ultra 將會推出四色選擇，而當中主打的就是圖中的 Burgundy 紅酒色（圖 Samsung）

今次作為 Unpacked 發布重點的 Galaxy S22 Ultra，算是「首次」加入內置 S Pen 的 Galaxy S 系列機種 － 上年度的 Galaxy S21 Ultra 已經支援 S Pen 輸入，但輪到加入 S Pen 筆槽的真的是首次；其次在設計上，Samsung Galaxy S22 Ultra 的外觀亦繼承了過去幾代 Note 系列的方正外型。

Galaxy S22 Ultra 的屏幕材質依然是 Samsung 近幾年在旗艦機上愛用的 Super Dynamic 2X 屏幕，最高更新率為 120Hz，而今代的 S22 Ultra 以及 S22+ 最高屏幕亮度更達 1750nits，擁有歷代 Samsung 旗艦機中最好的抗光性（圖 Samsung）

雖然設計上與 Galaxy Note 系列如出一撤，但 S22 Ultra 亦有自己的獨門賣點，首先在 S Pen 的輸入上，Samsung 採用全新的 Wacom 晶片以及人工智能預測，在手寫輸入時將 S Pen 的反應速度提升到 2.8ms，令用戶有更接近真筆書寫的感受。

同時 S22 Ultra 又吸收了過往 Ultra 系機種的旗艦拍攝硬件，機背除了有 1.08 億像素鏡頭之外又有 10 倍光學變焦鏡頭，可以做到前兩代 S20、S21 Ultra 上的 100 倍 Space Zoom 數碼變焦功能。

另外今年度的 S22 系列在夜拍方面都有提升，加入了名為「Nightography」的拍攝模式，即使在極低光的環境下都可以拍攝到色彩相當豐富的相片、影片（圖 Samsung）

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機身材質更上乘．Galaxy S22、S22+

至於系列中定位較次的兩部新機 Galaxy S22 以及 S22+，驟看就與上一代的 S21 機種十分相似，同樣是極簡機背加上金屬鏡頭框架，但其實在外在物料上，今次 Samsung 可謂落足本，除了邊框採用上更堅硬的 Armor Aluminium，手機正反兩面都用上了最新一代的 Gorilla Glass Victus+ 強化玻璃。

Samsung Galaxy S22 與 S22+ 的最大分別在於屏幕，雖然同樣採用最高 120Hz 更新率的 Dynamic AMOLED 2X，但 S22 的屏幕就「只有」6.1”，另外其最高亮度為 1300nits，對比 1750nits 的其他兩部高階機種低一點，Samsung Galaxy S22+ 就採用了較大的 6.6” 屏幕。

在機身顏色方面，S22 及 S22+ 在發布時就有黑、白、綠、粉紅四色選擇，但根據市場不同，到港時因應不同型號提供的顏色應會有所不同👇👇👇

在功能方面，除了旗艦級的處理器之外，S22 及 S22+ 的拍攝性能亦有一定水準，雖然它們的主鏡頭最多只有 5000 萬像素，但一樣擁有與 Galaxy S22 Ultra 的夜拍功能以及全新的人像拍攝模式。

S22 系列的人像拍攝模式連動物都可以成功偵測，營造後製散景效果（圖 Samsung）

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平板抵筆電．Samsung Galaxy Tab S8 系列

雖然平板市場依然是 Apple iPad 的天下，但 Samsung 卻是過去幾年一直致力更新旗下平板產品線的 Android 廠商，今次在 Unpacked 之上更是一舉推出了三部尺寸不一的旗艦平板，當中的 Tab S8 Ultra 更身載 14.6” 的 AMOLED 屏幕、成為 Samsung 迄今最大屏幕的平板，再加上其可以配合專用的鍵盤配件操作，將其視為筆電的替代工具也不為過。

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三部 Tab S8 都採用了由 Samsung 旗下音響廠 AKG 進行調音的 4 個立體聲揚聲器，配合 2K 以上的解像度之 AMOLED，於影音輸出之上有一定的保證（圖 Samsung）

其餘兩部尺寸較為細小的 Tab S8 以及 Tab S8+，11” 屏幕的 Tab S8 就擁有了更高的流動性，同時不同於其他兩部平板，Tab S8 的指模掃描就與開關鍵整合，使用上與新一代的 iPad Pro、iPad Air 相似。

今代 Tab S8 系列的一大賣點，是可以與 S22 Ultra 協作，在平板大屏幕上作畫時，令手機變成調色板，不會因為多餘的介面阻礙創作（圖 Samsung）

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