Apple推出「Tap to Pay」功能　讓iPhone直接變成電子支付工具

蘋果宣布首先於美國推出「Tap to Pay」功能，讓使用者能直接將iPhone變成收款工具，可接受Apple Pay、感應晶片信用卡或金融卡付款。



蘋果在2020年收購的加拿大支付技術新創業者Mobeewave，透過NFC近距離感應通訊技術，讓iPhone機種無須安裝額外硬體設備，即可透過感應方式收款，對於小型店家、個人賣家或較難申請信用卡刷卡服務的攤販、快閃店等，能夠提供更便利且安全的收款方式，也成為「Tap to Pay」服務的技術基礎。

「Tap to Pay」功能預計在今年下半年於美國推出，蘋果更預計透過API形式提供開發者使用此項功能，而Stripe將成為第一家串接此項功能的第三方app，Shopify等服務也計畫加入採用，讓合作店家可以透過此項功能，直接以iPhone進行收款，並且能將收款金額數據與服務連動，讓賣家能更容易透過數據分析商品銷售狀況。

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至於「Tap to Pay」功能將對應iPhone XS系列以後機種使用，意味蘋果將使更多iPhone機種都能使用「Tap to Pay」功能收款，預期將能吸引更多商家、賣家使用，同時也能提高iPhone使用比例，另一方面也預期能推動Apple Pay使用率。

蘋果推出此項功能後，可能對於Sqaure等針對iPhone打造的外接刷卡收款設備銷售造成影響，不過Square目前也開始轉型，走向智慧收銀系統整合發展來看，實際上產生影響可能不會太大。

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