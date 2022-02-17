《鬼滅之刃 遊郭篇》第11集超多洋蔥感人結局，網上好評如潮，很多人表示對上弦之陸妓夫太郎、墮姬兄妹的身世感同身受。不過有位日本twitter網民表示「唔明點解講美文的外國人對這個結局很反感」，發文後吸引10萬like，15000個留言回應，大家點睇？



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要討論，當然要了解謝花妓夫太郎、墮姬（原名：謝花梅）兄妹的身世。

他生於吉原貧民窟羅生門河岸，在母親體內已受梅毒入侵，生來駝背、瘦骨如柴、滿身黑斑，母親多次想打掉他，出生後也不忘每天毒打，在誕下可愛的妹妹「梅」後，母親終於也死於梅毒。兩兄妹為生存，一個當起收數人、一個年紀輕輕就要出賣色相，終也不得善終，卻在臨死前偶遇十二月鬼而成為鬼的一份子，開始隱藏於吉原遊郭，吃人無數。

（細節為了避免劇透，藏在以下圖輯之中）

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而全集最多人轉載到網上的，是兄妹兩人在極寒晚上相擁取暖，哥哥對妹妹講出一段超感人，勁重洋蔥味的誓言：「聽著，我們兄妹二人在一起就是無敵的，不管寒冷還是肚子餓都是等閒。說好了，我會永遠陪著你的，絕不離開。你看，沒什麼可怕吧？」

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日本網民：外國人認為動漫奸角本性皆惡



2月15日，日本網民＠yanosen_jp在twitter發文，他講說：「我看了英語圈外國網民對《鬼滅遊郭篇》最終話的意見。果然很多人不喜歡鬼滅特別描寫「鬼的背景」的部分。那邊的人們認為惡人生來性本惡，不想認同有受到各種環境因素的影響。究竟為何會生出這種文化差異？很感興趣。」

這留言經過三日，收到1萬5千個留言，近9萬9 likes，當中更有很多外國人以英語留言，但並非一面人倒同意樓主的講法：

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當中最多人like的英文回應，有人作了日文翻譯，好等不通英語的日本網民也看得懂，本文也將之翻成中文：

我是外國fans，關於這部動畫，我有想法要分享。《鬼滅之刃》出色的反映出，不少惡行背後是因各種人為、社會問題而做成。當然，有些事情的確永遠不能原諒，但即使如此，我也能夠對角色的遭遇產生共鳴、同情。這也意味著，我們作為人類，還有我們創造的這個社會，要對這些悲劇負上重大責任。



希望眾生不再受苦，沒人再選擇錯誤的路，我們來聯繫世界，一起關注其他人正過著怎樣的生活，希望越來越多人能有這種想法。



炭治郎係大愛膠？

或者有人不認同「可恨之人必有可憐之處」的講法，身世多慘也不應該傷害別人。炭治郎也非原諒他們的惡行，只是作為一個哥哥，不忍見兩兄妹臨終仍惡言相向，犯過的罪就一起償還，才能化解怨恨重新做人。其實炭治郎也是幸運的，試想如果當日他遇上的不是義勇，而是無人性的童磨，故事會怎樣發展？

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