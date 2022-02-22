是次統計由Electronic Hub 電子產品測試網頁製作，更特別以人工智能 DistilBert開發一組「網上投訴偵測工具」，從全球不同網站、SNS社交平台，收集有關8類電子產品如：手機、遊戲機、相機等等的Twitter投訴、不滿貼文大數據，截至2021年11月尾，足足收集了34萬多個投訴數據，結果以％百分比展示，但未有詳細寫明每款商品被受批判的不滿處為何。



Electronic Hub 電子產品測試網頁

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最多投訴的數碼相機／運動數碼相機

網站同時將運動相機、單反相機統合在一起計算。當中最多投訴的是GoPro系列，足足有3款機上10大。主要投訴其電池防水蓋的膠邊不隱。



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最多投訴的遊戲機

頭一批Xbox Series X 不少網民指有不少問題，至於PS5，投訴買不到機的人，可能比投訴壞機的人更多。至於Switch，可能很多人買了回家就只玩了一回，那會有投訴。（由於7位以下數據量不足，只排1至6位）



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最多投訴的智能手機／平板

話分兩頭，就算設計得多完美的商品，也會有令用家不滿的地方，愈多人使用的手機、相機、遊戲機，對其投訴、寫出不滿的用戶也自然會比無人問津的冷門貨多。就好像以下Smart Phone、Tablet電腦部門， 有大量iPhone、iPad機款上榜，難道就反映apple的產品最差？多投訴，可能只是多人用，今次統計不失為商品成功的佐證。



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最多投訴的平板電腦TOP 10

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最多投訴的智能手機TOP 10

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來源：www.electronicshub.org

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