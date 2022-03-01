新冠病毒快速測試搜尋器｜因 Omicron 變種而引發的第五波新冠肺炎疫情越演越烈，每人達數萬人確診。

因檢測系統嚴重受壓，香港政府日前宣布會承認市民在坊間自行購買之快速抗原測試（RAT，即俗稱「快速測試」）的陽性檢測結果，然而坊間有售的快速檢測工具五花八門，究竟那一種才是已取得認證就成為購買時的必要考慮。



港人編寫「快速抗原測試搜尋器」一鍵即查認證資料

由世界各地出產的快速抗原測試工具少說有過百個品牌，同時不同地方有不同的認證，除了本港香港衛生署的認證，美國FDA、歐盟以及中國國家藥監局都有自己的名單，雖然這些資料都已上載於網上，但一時之間要查閱卻頓感雜亂無章。

黃浩華於其 Facebook 專頁發放其自行編寫的「新冠快速測試搜尋器」資料（圖 黃浩華 Facebook）

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有見及此，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華就整合了以上幾項資料，編寫出「快速抗原測試搜尋器」網頁，只需要輸入簡單資料，就可以清楚知道手上的快速測試在甚麼地方註冊，及有否最多人關心的「HSC」，亦即其有否被認可加入至「歐盟健康安全委員會常⽤新型冠狀病毒快速測試劑清單」之內，即相等於歐盟認證。👇👇👇

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於 2 月 25 日，政府方面就宣布「計劃容許」快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而無須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。👉👉👉新冠病毒快速測試的需求預料將與日俱增，但其實要購買亦不一定要在門市大排長龍，同類型的快速檢測套裝目前已經在網上有售，而且有售的平台與貨量都漸趨穩定。