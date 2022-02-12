iPhone畫質優秀　OPPO人像拍攝表現出色　7款旗艦影像配置一覽

隨着智能手機攝影功能的日漸強大，越來越多的用户開始使用手機來記錄日常生活。因此手機的人像拍攝能力也越發被用户所關注，但是由於在網上傳播的手機樣張往往是在不同環境和場景下進行拍攝的，有些還進行了後期處理，因此很難為用户呈現一部智能手機真實的人像拍攝能力。



因此，為了幫助大家選購一部人像拍攝體驗真正優秀的機型，我們通過統一拍攝場景並採用手機直出樣張的方式，對7款旗艦機型的影像拍攝能力進行了橫評測試，期望能夠為大家選購新機提供幫助。

大底主攝成標配 7款旗艦影像配置一覽

本次橫評測試共選取了來自多個不用品牌的多款旗艦機型，分別是華為 P50 Pro、榮耀 Magic3 至臻版、OPPO Find X3 Pro、小米 11、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13、iPhone 12 Pro。

參測機型

在這7款機型當中，華為 P50 Pro、榮耀 Magic3 至臻版、OPPO Find X3 Pro、小米 11三款機型分別是四大國產手機品牌2021的主打旗艦機型；iPhone 13 Pro Max、iPhone 13、iPhone 12 Pro分別覆蓋了目前蘋果在售機型的三種不同攝像頭組合；下面先來帶大家瀏覽一遍各款機型的後置攝像頭模組配置。

▼▼▼按圖訊率先睇7款旗艦影像配置▼▼▼

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在了解完各款機型的後置攝像頭模組配置之後，我們可以發現其中部分頂級旗艦機型配備了有利於人像拍攝的中長焦鏡頭，而其它機型則沒有搭載。因此我們在接下來的包含室內人像、室外人像、以及室內暗光人像三個場景中分別測試主攝焦段和中長焦焦段的人像拍攝效果，如果測試機型沒有中長焦鏡頭則通過數字變焦來進行拍攝。

在測試中，所有手機在主攝拍攝環節均固定在同一機位進行拍攝，長焦拍攝環節通過移動機位實現同一景別進行拍攝。拍攝過程中，默認使用各款手機的自動模式進行拍攝，如有AI優化模式的默認開啟AI優化模式，拍攝過程中如手機自動開啟美顏模式則不作關閉操作，下面便進入實測對比環節。

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「人均」無壓力 室內人像拍攝測試

首先進行的是室內人像拍攝環節，該拍攝環節中佈置了標準的攝影室人像燈光環境，模特保持同一位置不進行移動。這樣的拍攝環境對於智能手機的後置攝像頭模組而言並不會帶來太大的「壓力」，主要是考驗智能手機的基本畫質表現以及成像算法。

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在標準的主攝拍攝環節，華為 P50 Pro和OPPO Find X3 Pro的成像效果整體觀感十分優秀，iPhone 13 Pro Max與榮耀 Magic3 至臻版則呈現出了較為真實的觀影效果，其它機型的整體表現也都達到了主流水平。

正確曝光是關鍵 室外人像拍攝測試

在室外人像拍攝環節，我們在下午的街邊場景下，選擇了太陽光作為主光源，同時並未其它採用人工補光措施來進行拍攝。這一場景對於各款機型而言並不複雜，但是較為考驗智能手機在人像拍攝時的精準曝光能力以及HDR算法。

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在户外拍攝環節，華為 P50 Pro、OPPO Find X3 Pro、iPhone 13 Pro Max三款機型的整體表現最佳，其中OPPO Find X3 Pro對於模特面部細節的處理最為優異。由於缺乏可用的長焦焦段，在長焦環節小米 11、iPhone 13的表現較為一般，此外在主攝環節小米 11出現了畫面色彩失真的問題。

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挑戰性大增 室內暗光人像拍攝測試

在室內人像拍攝環節，我們在攝影室內佈置了一個較為陰暗的光源，部分手機可以在此光源環境下觸發夜景拍攝模式。對於智能手機而言，這一場景可謂頗具挑戰性，因此也成為了展現各款機型人像拍攝能力的重要標準。

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暗光環節可謂是較為考驗智能手機成像能力的一個測試場景，在這一場景下華為 P50 Pro和實現了人像細節呈現與整體畫面觀感的良好平衡，OPPO Find X3 Pro對於模特面部的處理十分恰當，iPhone 13 Pro Max和榮耀 Magic3 至臻版則很好地記錄了畫面場景細節，特別是光影層次。

總結

從各款機型在不同測試環節下的表現可以發現，智能手機如擁有光學長焦鏡頭確實可以幫助用户更好地進行人像拍攝創作，同時大底主攝在暗光環境下的也能夠帶來更好的成像效果，當然手機的成像算法以及AI調教對於成像效果的影響也十分關鍵。

從實際體驗而言，OPPO Find X3 Pro在人像拍攝方面的表現全面且出色，其直出樣張能夠呈現優秀的觀感，在拍攝現場模特小姐姐也對於這部機型的成像效果讚不絕口。參測的三款iPhone機型在畫質方面的表現均十分優秀，但是在對於人像畫面的處理方面iPhone的算法調校並不能讓人感到驚喜。華為 P50 Pro、榮耀 Magic3 至臻版、小米11三款機型的表現均達到了旗艦級的水準，特別是前兩款機型在長焦人像方面的表現令人感到驚喜。

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