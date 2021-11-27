Samsung Galaxy Z Fold3拍攝表現有驚喜　DxOMark影相評分出爐

雖並非以攝影功能為主打，不過三星摺屏旗艦 Galaxy Z Fold3 的拍攝功能其實相當不錯。早前評測網站 DxOMark 公佈了 Galaxy Z Fold3 的影像表現分數，其中相片及影片成績均具不錯成績。



根據 DxOMark 公佈分數，Galaxy Z Fold3 相片表現為 124 分，其中相片部份達 134 分、影片部份亦有 104 不錯表現，以其側重於摺屏體驗跟 S Pen 生產物工具等功能來看，即使未及主打相機功能的智能裝置，但總體成績相當不錯。

文中提到 Galaxy Z Fold3 擁有較同廠 Galaxy S21 Ultra，在靜態照片跟影片錄製部份，均具更好有訊噪抑制表現；而且對焦精確度亦相當出色，並在色彩重現、細節保留跟不同光度環境的曝光表現，均擁有良好的相片輸出質素。

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