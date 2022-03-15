消委會19款頭戴式Over-Hear 降噪無線藍牙耳筒評測｜ANC降噪藍牙耳機便攜又好用，但如果想享受更好的隔音，更廣闊的音樂空間感，罩耳式耳筒 (Over-Ear），仍然是更好的選擇。消費者委員會3月15日發表了19款相關產品的評測數據，有取用家選購合適的款式。



Sony 同時佔最高、最低席位｜共4款機上榜

頭戴式耳筒一般分為罩耳式/Over-Ear及貼耳式／Cover-Ear，前者的耳罩比較大，可以完全覆過用家整對耳朵，包圍感及隔音力更好，不過夏天使用就可能會焗汗。19款耳機測試樣本中，有4款Sony產品，有趣是最佳及排及最低的，都是索尼出品。驚為天人之處，是Microsoft的耳筒竟然入選，而且排名不比apple的AirPods Max差太多。

Sony 同時佔最高、最低席位｜共4款機上榜

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精選快閱3款香港熱門款式



第19位 Sony WH-CH710N

可說是平價版WH-1000XM4，雖然音色比不上大佬，排名在最低19位，但留意它的降噪能力有5星滿分！

售價：$1,290／重量：223g／發聲單元直徑：120mm／消噪功能：有／NFC連接：有／配件：3.5mm耳機線／保用期：1年

第19位 Sony WH-CH710N

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第15位 Bose QuietComfort 45

Bose的ANC降噪耳筒出名消音力強，是很多商務客上飛機時必帶的耳機。不過最新型號Bose QuietComfort 45的排名就未如想像中高，消噪力4.5星已經很高，唯音色表現平均只得3分。

售價：$2,499／重量：237g／發聲單元直徑：100mm／消噪功能：有／NFC連接：無／配件：便攜盒／3.5mm耳機線／保用期：1年

第15位 Bose QuietComfort 45

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第6位 Razer Opus

製作電競用品的雷蛇，耳機水準其實相當高，這款Razer Opus定價不過$1,599，但消噪可達4.5分，不過調音始終是傾向打機為主，音色評分略低。

售價：$1,599／重量：269g／發聲單元直徑：130mm／消噪功能：有／NFC連接：無／配件：便攜盒／3.5mm耳機線／航機用轉插／保用期：2年

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：性能規格

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：音色／降噪評測結果

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