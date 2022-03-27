微波爐有輻射嗎？　一文看清加熱原理、安全標準以及禁忌項目

微波爐有輻射嗎？答案是有的！因為微波爐是通過微波來工作的，所以它在工作的時候是有一定的輻射的。但是在正常使用微波爐的情況下，它並不會影響人體健康狀況。



了解微波爐８個使用禁忌。

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01 微波爐工作原理

據相關資料顯示，微波爐是利用食物在微波場中吸收微波能量而使自身加熱的烹飪器具。其利用磁控管將電能轉化為微波能，在微波爐的封閉內膽中形成一個巨大的微波能量場，將水分子和極性分子激烈震盪從而達到加熱的目的。簡單來說就是微波帶動分子振動摩擦生熱。

此外，微波是一種電磁波，跟收音機、紅外線以及可見光等本質上相同，只是頻率有差別，並且處於這一頻率波段的電磁波是不會致癌的，並且現在的微波爐會設置金屬屏蔽，阻斷微波輻射到外面來，能夠有效地避免輻射外漏。

02 中國安全標準

中國微波爐的相關標準要求，每平方厘米的功率不超過1兆瓦。另外，微波的能量是按照距離的平方減弱的，5厘米處1兆瓦，50厘米處就降低到了0.01兆瓦。因此，我們居家使用微波爐時，只要原理微波爐70厘米左右，且微波爐為合格產品，是不會對人帶來任何傷害的。

03 微波爐的使用禁忌

微波爐的輻射雖然對人體健康沒有影響，但我們在日常使用時還是要注意一些禁忌，否則也會為你的安全帶來隱患。

1、 忌用普通塑料容器；

2、忌用金屬容器；

3、忌無含水食物使用微波爐加熱；

4、忌油炸食品，容易引起爐內起火；

5、忌將肉類加熱至半熟後再用微波爐加熱，易殘留細菌；

6、忌與其他電器共用同一插座；

7、忌放入帶殼雞蛋；

8、不建議使用面板已產生爆裂的微波爐。

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