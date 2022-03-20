消委會19款降噪無線藍牙耳筒評測｜連登討論區有網民提出終極二擇問題：想買ANC降噪藍牙耳筒，揀Apple AirPods Max 好，還是Sony MH-1000XM4更抵用？無獨有偶，兩款熱賣耳機，在消費者委員會3月15日發表了19款降噪無線藍牙耳筒評測中，均名列前茅，一齊睇睇。



想轉會｜受不了AirPods Pro降噪力差

樓主本身是iPhone + airpods pro用家，最近想購買耳罩式耳筒，有感pro的降噪水準愈來愈差，開始在AirPods Max跟Sony MH-1000XM4之間舉旗不定。

連登討論區截圖／Apple圖片／Sony圖片

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連登仔理性分析邊部好

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總結用家分享心得，AirPods Max 在音色、降噪方面其實也非常不錯，最大心理關口是定價比較高。至於WH-1000XM4，無論是音色及降噪都被認為略高於AirPods Max一籌，但當中分別未至於差別很大。另一要考慮，是Apple AirPods Max使用了比較透氣的耳罩物料，磁吸設計方便更換，很適合香港夏天悶熱的天氣。

終極結論：兩支耳筒也是好物，各有優劣點。不過樓主自己終於就因為「全套產品都想用apple」的iOS生態圈優點，選購了AirPods Max 。今個討論有不少用家分享了使用心得，仍有參考價值。



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消委會降噪耳筒評測｜Apple Sony 均佔高位

看了連登的理性分析，剛好近日香港消委會也發表了19款降噪無線藍牙耳筒評測，Apple、Sony 均名列前茅。19款耳機測試樣本中，有4款Sony產品，有趣是最佳及排最低的，都是索尼出品。驚為天人之處，是Microsoft的耳筒竟然入選，而且排名不比apple的AirPods Max差太多。

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：性能規格

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