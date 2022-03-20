4K液晶電視和普通液晶電視有何分別？　購買前先考慮這些問題

4K液晶電視和普通液晶電視有啥區別？這裏提到的普通液晶電視是指分辨率為1920x1080（即1080p，全高清規格，FHD）的液晶電視；4K液晶電視是指分辨率為3840x2160（即4K，超高清規格，UHD）。兩者主要不同體現在屏幕分辨率差異，以及由此引發的體驗上的優劣感受。



例如，同為一台55英寸電視，顯示面板物理尺寸121.76釐米 x 68.49釐米（1490.3424平方釐米），在這樣一個長方形面積上，分佈著許多像素點，您所看到的畫面，便是由這些像素點發光組成的。

４K液晶電視和普通液晶電視之間的差別。

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對於普通液晶電視（1080p，FHD）來說，屏幕上一共分佈著1920 x 1080（2073600個像素點）；對於4K液晶電視（4K，UHD）來說，屏幕上一共分佈著3840 x 2160（8294400個像素點）。

如果展示同一內容的畫面，普通液晶電視提供207.36萬個著色點，而4K液晶電視則提供829.44萬個著色點，是普通液晶電視的4倍。理論上，這會產生巨大的視覺差異，在播放4K分辨率內容時，4K液晶電視的畫面會比普通液晶電視呈現更高的清晰度和細膩質感。

回歸電視產品的購買環節，我們應該買普通液晶電視還是4K液晶電視呢？首先，目前主力消費級電視新品，4K分辨率規格的佔有率已經達到90%以上，普通液晶電視（1080p分辨率）已經很少看到，因此您有可能會花費更多的價格而買到1080p的普通液晶電視，我們建議以4K液晶電視為起跳規格進行選購。

其次，4K液晶電視需要通過播放4K分辨率視頻才能充分發揮體驗優勢，目前網絡內容、衛星內容中，4K分辨率視頻仍然非常少，但購買4K液晶電視並非性能冗餘的選擇，因為我國正在大力推動4K、8K超高清內容建設，央視4K超高清頻道（CCTV-4K）已正式開播，央視8K超高清頻道（CCTV-8K）已成功試播，超高清內容的普及和推廣即將進入快速發展階段。

4K液晶電視之後，還有8K液晶電視，甚至16K液晶電視，顯示屏幕分辨率技術仍然處於高速提升階段，但是目前，液晶電視市場的主流是4K。

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