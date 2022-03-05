智能門鎖安全方便？破解只需要呢樣物件　缺乏統一執行標準易出事

因為經常忘帶鑰匙，我也有過買智能門鎖的想法。但是因為看到年薪百萬的朋友戴老闆在數九寒天的天氣因智能門鎖打不開，差點凍死在路上，我就愉快地放棄了這個想法。



戴老闆表示，當天晚上下班後發現自己的屋門打不開，懷疑是沒有電了，就回公司取充電寶，結果取來了充電寶還是打不開！經過一番折騰只能報修叫師傅來。

費了九牛二虎之力，終於進屋了。但那晚之後智能門鎖還是偶爾出現面板不亮，無法輸入密碼，進不去房門的情況，氣的戴老闆最後直接把房門砸了，安了全新的定製門，智能門鎖也換成了車規級的。有錢就是任性！

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01 智能門鎖用時一時爽，出了問題就垃圾場

雖然目前市面上的智能門鎖種類很多，但是並沒有一個統一的行業標準。據業內人士表示，智能門鎖的很多品牌都採用代工生產，而品牌商無法監管產品代工的過程，有的企業更是連最基本的檢測設備都沒有。部分智能門鎖品牌更看重其營銷效果，在售後安裝等方面也沒有做好建設，而在售後方面的薄弱會極大的影響消費者的使用體驗。

因為智能門鎖普及的時間較短，更多的開鎖師傅熟悉的是機械門鎖。如果智能門鎖出現問題了，或者進不去家門，很多開鎖師傅來了之後也打不開，修不了，最後只能暴力拆鎖。這種情況出現率還是不低的，在網上隨便一搜「智能門鎖」，就能看到很多相同經歷的網友。真正是用時一時爽，出了問題就直接扔垃圾場。

02 智能門鎖被小黑盒瞬間破解，智能門鎖安全嗎？

大家買智能門鎖無外乎就是為了更方便以及更安全。但是智能門鎖真的更安全嗎？不一定。

在2019年的國際門業博覽會上，有人拿著一個小黑盒瞬間打開了大部分展出的智能門鎖。這個小黑盒的專業術語是「特斯拉圈」，在開啟的瞬間產生強大的電磁場，形成強磁脈衝，突破智能鎖的電容組件，讓自動鎖運行，從而破解成功。

後來很多大牌智能廠商對智能鎖的電路增加了保護模塊，使智能鎖即使重啟也保持鎖著的狀態，有效防止了被小黑盒開鎖。但這些只是正規的大品牌，市面上不知名的智能鎖往往偷工減料，在安全方面沒有保障，被小黑盒破解也不足為奇。所以建議大家在購買智能鎖的時候選擇正規的大品牌，這樣安全也更有保障。

總之，目前智能門鎖市場還處於一個前期發展的階段，還沒有統一的執行標準，這也就要求我們在購買智能門鎖時更加謹慎，優先選擇正規廠商的產品。讀者朋友們有打算購買智能門鎖的嗎，或者已經使用智能門鎖的遇到過什麼問題嗎？

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