空氣清新機能除甲醛改善空氣質素嗎？　購買時留意這「三高一低」

早前看短片時看到一則新聞：一個小朋友因為長期處於甲醛超標的新家中得了白血病。而且甲醛超標輕則會導致記憶力下降，呼吸道疾病，重則會還會致癌，導致孕婦流產等。太可怕了吧！



我說怎麼感覺最近什麼都記不住呢，不會是因為公司搬到了新的辦公樓甲醛超標吧！如果真是超標了咋辦呢，是怒而辭職？還是買個空氣清新機淨化一下呢？權衡了一下，感覺還是後者吧。不過空氣清新機真的能除甲醛嗎？

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空氣清新機短期內能除部分甲醛，但是不能持續除甲醛

查了很多資料，先說一下結論：空氣清新機對甲醛是有一定作用的，但是不具有持續清除甲醛的能力。因為甲醛揮發周期是10-15年，而在甲醛濃度較高的情況下，空氣清新機的過濾網很快就飽和了，不具備持續清除甲醛的能力，所以理論上空氣清新機只在一段時間內有效。

所以還未裝修的新房可以考慮新風系統。新風系統可以從屋子外面把新鮮空氣過濾後吹進屋子，把屋子裏面的毒害氣體排出去。如果是已經裝修好的房子，購買空氣清新機後也要定時更換過濾網，否則也不會起到過濾甲醛的作用。

物化結合的空氣清新機除甲醛效果更好

空氣清新機除甲醛作用的大小還要看淨化器採用的技術和設備所處的環境。

空氣清新機的技術主要有：靜電集塵滅菌、活性炭吸附淨化、正負離子淨化、水洗過濾、光觸媒技術幾種。其中主要是物理方面的活性吸附淨化技術和化學方面的光觸媒技術對除甲醛有作用。

一般來說，運用物理和化學淨化技術相結合的空氣清新機比單純採用物理吸附技術的空氣清新機甲醛淨化效果好。

但目前市面上的大多數空氣清新機除甲醛是利用了物理吸附的原理，而且物化結合的空氣清新機價格也更昂貴一些。如上文所說，採用物理吸附技術的空氣清新機就需要經常更換甲醛過濾網，否則還會有甲醛洩露的風險。

空氣清新機所處環境對除甲醛效果有影響

空氣清新機所處的環境對除甲醛的效果也有影響。濕度較大的空氣也會對除甲醛產生負作用。相反，空氣的流動性越大，空氣淨化效果越好。

看了這麼多術語解釋比較頭疼，怎麼才能選到合適的空氣清新機呢？簡而言之，在買空氣清新機的時候，要選擇「三高一低」的產品。即，CADR（單位時間內潔淨空氣輸出率）高、CCM（累計淨化量）高和能效高；噪音低。

以小米空氣清新機Pro H為例，它的甲醛CADR達250立方米每小時，CCM量也較大，濾芯的壽命可以達到14個月，適用面積達到了72平。其他比如飛利浦空氣清新機的CADR也挺高的，能達到220立方米每小時。

甲醛揮發周期長，非新房平時也要多通風

空氣清新機的流行主要是因為前些年霧霾太嚴重了，所以很多空氣清新機主要是針對PM2.5等顆粒污染物，所以想要用空氣清新機除甲醛，在購買時也要注意淨化器有沒有除甲醛的能力。近兩年市場逐漸成熟，多種淨化方式組合的空氣清新機逐漸增多，預計未來除甲醛淨化器的選擇也會更多。

最後提醒一下，甲醛的揮發期是10-15年，所以非新房平常的時候也要注意通風。開窗通風是最簡單粗暴但又非常有效的除甲醛方式。如果有條件的話，還是不要盲目入住甲醛房。珍愛生命，遠離甲醛！

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