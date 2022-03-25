新冠快速測試｜雖然確診數字稍有回落，但相信第 5 波新冠肺炎疫情還會持續一段時間，不過隨著多人染病後康復、以及香港政府重新啟動強檢機制，香港市民對於新冠快速測試套裝的購買意欲大不如前。

或因如此，手執大量快速測試貨量的店鋪開始減價戰，在原本競爭已經十分激烈的深水埗，更出現了破新低價。



深水埗超平價快速測試、＄4 一盒有交易

快速測試長賣長有，深水埗電子特賣城甚至將門口都改設成快速測試的專用交收攤位。（資料圖片）

向來以賣平價貨、夜冷貨為主的深水埗電子特賣城，在今輪疫情以接近成本價的價錢出售多款新冠病毒快速測試，不單貨量多，且價錢也越賣越便宜，由上月尾初見時約＄40 一盒，來到今日（3月25日）已經有多款測試的價格減至＄10 以下，其中早前已見低價的款式，今日甚至減至＄4 新低。

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上網即查消委會認證／靈敏程度評分

買快速測試，最希望當然是結果要盡量準確，除了參考包裝上的廠商聲明，其實近日亦有不同的網上工具推出，供市民可以快速查詢不同快速測試的認證資料以及靈敏度評分，除了有港人自發編寫的網頁，消委會亦有推出同類工具，用法亦非常簡單，只需要輸入快速測試的品牌或名稱即可以查閱有關資料👇👇👇

消委會－快速抗原測試包認可名單搜尋器（按此進入）

港人編寫－新冠肺炎382款快速測試包靈敏度評分網站（按此進入）

港人編寫－134 款新冠快速測試資料庫（支援條碼掃描）（按此進入）

那究竟兩款低價至＄4 的快速測試有否相關認證、靈敏度評分又如何？我們就將它們的品牌輸入上述的 3 大網站進行搜尋，遺憾地兩款都未能在香港／中國／歐盟／美國任何一地的認證資料庫中找到，而靈敏度評分亦同時欠奉。

但如果不介意付出多一點點，GreenSpring 出品就擁有歐盟認證，同時價格方面，其於深水埗電子特賣城的價格為＄100／17支，平均價不足＄6，亦不比以上兩款貴多少。

19 款快速測試包 靈敏度最高分款式

當然，未有認證資料未必代表無效，不過各位購買前亦可以將資料當成參考；而同一評分網站，早前就列出至少 19 款快速測試有 6 分的高靈敏度水平，即在病毒水平較少、CT 值高於 30 都能驗到，資料同樣可以在購買時作為參考之用👇👇👇

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因為 Omicron 變種而席捲全港的新冠肺炎疫情至今未有減弱跡象，香港每日都有過數萬宗新確診個案，市民若然透過新冠病毒核酸測試／自購之快速抗原測試得知自己身染疫症，需要隔離或診症等醫療服務，下一步要如何做？👉👉👉除了撥打基本上難以打通的醫院／診所電話，亦可以嘗試以網上填表方式進行申報。