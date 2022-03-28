Samsung最平5G手機Galaxy M33 5G即將到港　6.6吋120Hz還有大電池

SAMSUNG 繼宣佈在港推出Galaxy A33 5G 及 Galaxy A53 5G 後，再宣佈在香港推出首款 M 系手機 Galaxy M33 5G，該機建議零售價為$2,298，將於4月8日於SAMSUNG 網店獨家發售！



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Galaxy M33 5G 採用6.6 吋 120Hz TFT LCD屏幕，配備 Dimensity 720 處理器，內建6GB RAM + 128GB ROM，搭載5000萬像主鏡 + 800萬像廣角鏡 + 500萬像+ 200萬像四鏡及1300萬像自拍鏡頭，電池容量為5000mAh，並提供絲光藍、絲光棕及絲光綠三色。Galaxy M33 5G將於香港Samsung網上商店、特約零售商和經銷商的網站限定發售。

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