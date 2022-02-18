新旗艦Honor Magic 4即將發布　2月尾西班牙MWC 2022現真身

早前 Honor 宣佈參展月尾舉行的 MWC 2022 全球通訊大會，並打算於會期舉行全球發佈會推出重點新品。最初以為廠方會將摺屏新作 Magic V 推出海外版本，但從較早前廠方公佈資訊顯示，發佈會主角將為旗艦型號 Honor Magic 4。



據榮耀中國在其官方微博帳號顯示資訊，品牌將在西班牙時間 2 月 28 日下午 1時（香港時間同日晚上 8 時），假 MWC 2022 全球通訊大會會場舉行發佈會，推出新代旗艦 Honor Magic 4 5G 系列手機。文中同時展示了宣傳短片，當中看到品牌以鏡頭組作為宣傳重點，可以預期新代手機將擁有相當出眾的拍攝表現。

由於更早時份來自榮耀本身的宣傳文件，已確認 MWC 2022 發佈新作、亦即 Magic 4 系列手機將採用高通 Snapdragon 8 晶片組平台、並在 GeekBench 網站有疑似工程機獲單核 1,245、多核 3,901 高分，故幾可預期手機將用上各項頂級配置，包括跟 Magic V 同級甚至配置更強勁攝像模組。Magic V 配備了由三組 5,000 萬像鏡頭組成的主鏡、廣角及光譜增強攝影組合。

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