Xiaomi 12X作為小米旗艦系列中最平　4399元能帶來怎樣驚喜？

小米早前已於香港推出旗艦系列Xiaomi 12，系列中分別有 Xiaomi 12 、Xiaomi 12 Pro 及 Xiaomi 12X 三機，當中三機中最平是Xiaomi 12X。該機採用與Xiaomi 12 相同的外型，改用 Snapdragon 870 處理器，令售價於 Xiaomi 12 系列最為抵玩，今次就同大家試玩這款「輕旗艦」手機！



外觀設計與 Xiaomi 12 相同的 Xiaomi 12X，採用了較細的6.28吋1080P雙曲面屏幕，屏幕刷新率為120Hz。機身背面就搭載大眼三鏡模組，亦用上明顯更討好的簡約別致設計，Xiaomi 12X 提供灰色、藍色、紫色三種色。

Xiaomi 12X是小米旗艦系列中最平的一款，但它的規格和效能如何呢？

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機身擴充部份，Xiaomi 12X 加入了橫向左右對稱揚聲器，機頂位置可看到負責調音 Harman Kardon 品牌標記，另外手機亦保留招牌 IR 紅外線端子。值得一提的是，Xiaomi 12X 的曲面屏弧度不錯，讓左右兩側邊框收窄幅度更理想。

Xiaomi 12X 機重僅為176g、連同 69.9mm 寬度，相比起 Xiaomi 12 Pro 瘦身不少，相信對喜歡細屏的網友來講更為適合。系統部份，裝置預載新版 MIUI 13，256GB 機款啟動後、系統約佔用 24.7GB 空間。

影音設定方面，Xiaomi 12X 預載四種 Dolby Atmos 場景，提供可視表現更舒適的智能畫面更新率選擇。這次 Xiaomi 12X 用上高通高階手機的 Snapdragon 870 晶片組，試用 8+256 機型，其在《Antutu》跟《AndroBench》均擁有現時高階的 Android 手機水平。

Xiaomi 12X 搭載 5,000 萬 F1.9 OIS 主鏡、5,000 萬像廣角鏡 + 1300萬像廣角鏡 + 500萬像微距鏡，預設由 0.6x 至 10x 焦距切換照像功能。

以 Xiaomi 12X 試拍相片，可看到裝置在 5x 跟 10x 數碼變焦部份，仍具備不錯的相片輸出表現；至於全像素攝影就更突出鏡頭解析力，原比例相片能有清楚的拍攝機效果。

Xiaomi 12X 分別備有12 + 256GB 及 8+256GB , 建議零售價為HK$5,699 及 HK$4,399。

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