華為超Samsung成全球最具創新企業　蘋果竟然不進Top 10

近日Capital on Tap正式發布了2021年最具創新技術公司排行榜，其中TOP 25上榜的中國公司有7家，其中排名最高的是華為，拿下總榜第一，之後還有京東方（第三位）、騰訊、百度、台積電、小米和平安。
此次排名按照的是2021年專利申請數來考察，其中華為的數量達到了9739件，幾乎是第三名京東方的兩倍。
有意思的是，三星電子排在第二位，2021年專利量9499件。不過，有韓國網友表示不服氣，他發現三星顯示（Samsung Display）排在第八位，如果把三星電子和三星顯示的專利量合併計算，那就反超華為，進而得出三星集團才是第一名的結論。
在該榜單中，高通排第四位，Intel排第九位，IBM第十位，蘋果僅排在第十一位。
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