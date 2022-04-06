消費券2022｜友和／ElecBoy等網購平台優惠合集 $999閃購活動最抵
消費券 2022｜政府今年度的消費券第一期在 4 月 7 日、即今個星期四正式發放至各已登記的市民電子支付工具帳戶當中，各大網上平台亦趕緊推出限時的消費券優惠，意圖在消費券帶動的市場氣氛下有所斬獲。
繼早前介紹過的豐澤外，一些較多人熟知的平台如友和、ElecBoy、The Club 等都有消費券優惠，折扣、玩法各異，《香港01》科技玩物記者就整理了當中的優惠細節。
The Club：半價搶現金券、買滿指定金額再送最多＄500
HKT 旗下的 The Club 看準市民想將消費券價值最大化的意向，推出的優惠都將現金券為主，首先在 4月7日起，The Club 會員一連四星期於星期四上午11時，便可以低至5折優惠搶購價值＄1,000 的Club Shopping 電子現金券，即只需港幣＄500 便可選購價值港幣＄1,000的產品。
另外，由即日起至 2022 年 10 月 31 日，在 Club Shopping 購買滿指定金額，即額外加送現金券，最多送＄500，可以在下次的 Club Shopping 消費（現金券限期為 11 月 31 日）時抵銷，而且不設限額及可賺取 Club 積分👇👇👇
－買滿＄2,000 即送＄100現金券
－買滿＄5,000 即送＄300現金券
－買滿＄10,000 即送＄500現金券
同時，The Club 又精選出 300 多款熱門產品，在這段期間以低至 6 折的特價發售，當中包括👇👇👇
友和 YOHO：消費滿指定金額可用優惠碼、最多減＄480
至於日常已經有大量優惠活動的友和，來到消費券發放的時間都一樣有優惠，最為直接的就是為不同種類貨品買家準備、在 4 月 7 日至 5 月 31 日期間有效的優惠碼，只要購買滿指定金額、在結帳時輸入優惠碼即可以減價，最多減＄150、最少都有＄50 減免，總額為＄480👇👇👇
ElecBoy 電器幫：一連5日會員＄999閃購活動
另一電子產品網購平台 ElecBoy 在早前推出早鳥優惠之外，在 4 月 7 日起一連 5 日的早上10時都會有會員專享的閃購活動，屆時會有 5 件限量特價產品以＄999 的價格供會員訂購，每日的閃購產品均有不同主題，分別為：
－4月7日 － 廚房電器
－4月8日 － 家庭電器
－4月9日 － 電腦及電競產品
－4月10日 － 視聽娛樂
－4月11日 － 美容及健康
留意是次的閃購活動有參加條件，就是要在活動開始前至少兩天登記成為 ElecBoy 的會員。而未來 5 天的部份＄999 閃購產品預告如下👇👇👇
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。