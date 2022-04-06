消費券 2022｜政府今年度的消費券第一期在 4 月 7 日、即今個星期四正式發放至各已登記的市民電子支付工具帳戶當中，各大網上平台亦趕緊推出限時的消費券優惠，意圖在消費券帶動的市場氣氛下有所斬獲。



繼早前介紹過的豐澤外，一些較多人熟知的平台如友和、ElecBoy、The Club 等都有消費券優惠，折扣、玩法各異，《香港01》科技玩物記者就整理了當中的優惠細節。

The Club：半價搶現金券、買滿指定金額再送最多＄500

HKT 旗下的 The Club 看準市民想將消費券價值最大化的意向，推出的優惠都將現金券為主，首先在 4月7日起，The Club 會員一連四星期於星期四上午11時，便可以低至5折優惠搶購價值＄1,000 的Club Shopping 電子現金券，即只需港幣＄500 便可選購價值港幣＄1,000的產品。

另外，由即日起至 2022 年 10 月 31 日，在 Club Shopping 購買滿指定金額，即額外加送現金券，最多送＄500，可以在下次的 Club Shopping 消費（現金券限期為 11 月 31 日）時抵銷，而且不設限額及可賺取 Club 積分👇👇👇

－買滿＄2,000 即送＄100現金券

－買滿＄5,000 即送＄300現金券

－買滿＄10,000 即送＄500現金券

同時，The Club 又精選出 300 多款熱門產品，在這段期間以低至 6 折的特價發售，當中包括👇👇👇

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友和 YOHO：消費滿指定金額可用優惠碼、最多減＄480

至於日常已經有大量優惠活動的友和，來到消費券發放的時間都一樣有優惠，最為直接的就是為不同種類貨品買家準備、在 4 月 7 日至 5 月 31 日期間有效的優惠碼，只要購買滿指定金額、在結帳時輸入優惠碼即可以減價，最多減＄150、最少都有＄50 減免，總額為＄480👇👇👇

ElecBoy 電器幫：一連5日會員＄999閃購活動

另一電子產品網購平台 ElecBoy 在早前推出早鳥優惠之外，在 4 月 7 日起一連 5 日的早上10時都會有會員專享的閃購活動，屆時會有 5 件限量特價產品以＄999 的價格供會員訂購，每日的閃購產品均有不同主題，分別為：

－4月7日 － 廚房電器

－4月8日 － 家庭電器

－4月9日 － 電腦及電競產品

－4月10日 － 視聽娛樂

－4月11日 － 美容及健康

留意是次的閃購活動有參加條件，就是要在活動開始前至少兩天登記成為 ElecBoy 的會員。而未來 5 天的部份＄999 閃購產品預告如下👇👇👇

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消費券 2022 八大常見 Q&A