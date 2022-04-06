Google母公司Alphabet拓展無人機送貨　美國德州這些城鎮成新試點

由Google母公司Alphabet運營的無人機送貨公司Wing，將於4月7日在美國推出其首個商業服務。該公司說，該公司的四旋翼飛機將提供給弗里斯科和小榆樹這兩個郊區城鎮的「數萬」家庭，這兩個城鎮都屬於達拉斯-沃斯堡都市區。



客戶可以從與Wing合作的有限數量的商店訂購物品，包括Walgreens、Blue Bell Creameries、Easyvet和Texas Health。Wing公司的運營模式包括在參與合作的商店旁邊停放小型運輸集裝箱，作為小型機庫，Wing公司的無人機將從那裏部署。在網上收到訂單後，每個合作商店的員工會把商品拿到外面，裝入連接到無人機的紙板包裝中。然後，Wing的運營團隊遠程駕駛無人機前往客戶家中。

Google母公司Alphabet旗下的Wing無人機送貨服務，將於美國德州的達拉斯及沃斯堡提供服務。

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無人機送貨本應徹底改變城市周圍的貨物運輸，亞馬遜和Uber等公司承諾在不久的將來建立大規模的業務。相反，這項技術主要集中在小規模的實驗上，向偏遠地區運送疫苗和血液。在美國，無人機送貨一般僅限於小城鎮，那裏的土地使用不那麼擁擠和複雜。而一些公司的進展也出現了動搖，亞馬遜在英國的項目裁掉了幾十名員工。

Wing已經取得了一系列小的成功，最近在美國、芬蘭和澳洲這三個國家運營時完成了第20萬次送貨。它最大的成功是在澳洲的洛根：布里斯班的一個郊區，其總交付量已超過50,000次。

自去年以來，Wing一直在達拉斯郊區測試其服務，決定推出商業服務，這表明該公司對該技術越來越有信心。Wing首席執行官亞當-伍德沃思在一篇博文中說：「這對Wing和美國的無人機送貨來說是一個重要的里程碑。」

與姐妹公司Waymo一樣，Wing在拉動大規模部署的槓桿之前，專注於增量改進。該公司還在Frisco Station設立了一個設施，這是一個綜合開發項目和達拉斯北部的當地旅遊目的地。據Wing稱，該設施具有交付能力，「最初將致力於探索新的用例、社區示範和公眾參觀」。

Wing的無人機可以作為固定翼飛機和懸停的直升機運行。與亞馬遜的送貨無人機不同，這些飛機也不需要着陸來投遞貨物。Wing的飛行器飛到他們的位置，下降到23英尺（7米）的高度，然後將他們的包裹放在繫繩上，自動釋放到地面。

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