給長者買智能手機首選Android系統？　廣告陷阱重重要靠這3招避開

去年雙11，我給我婆婆買了一款某型號40的千元Android手機，這台手機的配置相當可以，性價比也高，我料定老年人使用2年都不會卡，沒想到過了三個月就收到了用不了的消息，打開手機後我驚了。



作為一名手機編輯，我對這台某型號40進行了排查，看完後我堅定了Android機不適合當做老人機的想法。相信你看完這台某型號40身上所發生的事，你也會這樣想。

挑選Android系統作為老人機，可能會讓你後悔。

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01 流氓軟件氾濫 廣告一環接一環 稍有不慎準中招

首先映入我眼簾的是數不清的不明應用，各種極速版、以及霸業什麼的。手機幾乎已經被垃圾軟件佔據，後台時刻處於超負荷運行狀態，這也是導致出現卡頓的主要原因之一。

至於為什麼會有如此之多的不明軟件出現在手機當中，其中的原因是因為軟件自身所攜帶的廣告。開屏廣告在這都是小兒科，有些應用在正常使用中也會出現廣告，甚至常駐廣告。

這些廣告都有一個特點，就是右上角關閉的小叉子做的相當小，普通用戶都很難點到，更別說老年人了，一不慎點到了廣告，數不清的應用就會自動下載，更神奇的是他還能自己給安裝了，滿滿的手機中的垃圾越來越多。

手機APP中內置廣告是正常人不能忍受的事情，這種做法相當的噁心，如果你要給我下載軟件，起碼要徵求我的同意，直接下載真是夠流氓的。當然更糟心的事情還在後面，讓我徹底感受到了流氓軟件的威力。

打開軟件後就是無盡的彈窗，說要給我紅包，點了就給你下應用，就算不打開該軟件，每隔5分鐘就要給我彈個窗，點歪了又是一款應用正在下載，別說老年人了，這個彈窗都給我整瘋了，徹底服氣了。

這些垃圾軟件中通常含有病毒，這些病毒在手機中肆意妄為，廣告彈來彈去，更有甚者還能導致用戶手機死機、關機，個人資料被刪，對外發送垃圾郵件，泄露個人訊息等。我手中手機的相冊已經被這些軟件「劫持」，出現了一些不知道哪來的圖標。

此前中國網信辦重拳出擊，整治過廣告亂象，存在問題的APP不是被責令整改就是強制下架，但這些垃圾軟件總是能猶如雨後春筍般復活，怎麼殺都殺不完，而且沾上一個就會吃一套「組合拳」。

02 對於老人來說iOS的封閉系統是最大優勢

這些彈窗廣告對於不怎麼會使用智能手機的老年人來說，難免中招，造成手機卡頓，或是錢財丟失，這些缺乏手機使用常識的老年人也成為了流氓軟件最佳的攻擊對象。

回到剛才我提出的觀點，我認為Android不適合作為老年機不是因為Android手機配置不行，是因為是系統層面的原因，Android與iOS相比有天生的一大劣勢，就是軟件安全方面。

iOS採用的是封閉式的系統模式，每款應用都要經過蘋果的嚴格審核才能上架，就算點廣告也會跳轉至App Store讓用戶選擇，不會惡意下載，有效避免了惡意軟件和病毒的侵入。此外iOS系統只搭載於iPhone上，適配性更好，優化也更好，使用也更加簡單，系統與手機契合度更高，所以流暢度更高，性能夠老年人用好幾年。

03 學會三招 Android系統的廣告也能治

當然，有很多朋友認為老年人使用不上那麼高配置的手機，太浪費了，性價比不高。我贊同這個觀點，雖然Android與iOS相比存在致命硬傷，但近年來國內廠商在手機安全方面做出的努力我們也是看的見的，今天教大家三招讓Android手機不被垃圾侵蝕。

以小米公司的MIUI為例，首先下載APP時我推薦使用官方商城下載，不要在瀏覽器下載任何軟件。經過測試雖然小米商城中也同樣存在垃圾軟件，但也比網頁下載要靠譜很多。另外，根本沒聽說過得APP不要下載，八成有毒。

其次，控制手機權限是殺死這些流氓軟件的有效手段，MIUI隱私保護功能可以讀取全部應用的所作所為，一但發現異常情況，可以立即關閉該應用的的相關權限，閹割控制讓它不能得逞。此外，手機當中的攔截功能全部打開也能有效保障手機不受廣告困擾。

最後，給老人使用我推薦開啟手機內置的老人模式，在該模式下，字體變大方便老年人閱讀，常用的APP如微信、抖音等可以留在桌面，其餘其餘全部被收納到其他應用的文件夾下，防止老人誤操作導致垃圾軟件變多，此外老人模式還有一件呼叫聯繫人等諸多方便功能，這是iOS不能比擬的。

04 給老人用iPhone其實也沒那麼貴

隨著科技進步，智能手機已經成為了我們身邊不可或缺的物品，但由於老年人身體機能下降，學習能力已經大不如年輕人，所以給父母選擇手機時一定要注意使用體驗，不然只能適得其反。追求性價比的話，我建議自己幫父母下好軟件後就轉入老年人模式，能大大提升老人的用機體驗。

給家裏的老人買手機不考慮價格的情況下，iPhone絕對是最優的選擇。其實不用買當前最新的款式，幾年前的iPhone 11 Pro日常使用完全沒有任何問題。

並且老款機型選擇二手機的話性價比更高，算下來其實也和Android差不了多少錢。不過，買二手機的第一考量因素是質量問題。

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