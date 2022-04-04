Chrome瀏覽器市場佔有率大幅拋離對手　排第二的不意外就是它

撰文：中關村在線
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根據 Statcounter 數據，微軟 Edge 現在是第二大最受歡迎的桌面瀏覽器。2022 年 3 月，Edge 成功超越蘋果 Safari，以 9.65% 的市場份額（+0.05）衝擊第二位。Safari 以 9.56%（-0.21%）排名第三，而Google Chrome 仍以 67.29%（+2.4%）的巨大份額排名第一。

桌面瀏覽器使用情況：

Google Chrome：67.29%
微軟 Edge: 9.65%
蘋果 Safari：9.56%
Mozilla Firefox: 7.57%
Opera：2.81%

+4

在結合了移動和桌面平台的全球市場，情況有所不同。Google Chrome 瀏覽器仍然是第一，擁有壓倒性的份額，而移動市場給予 Safari 瀏覽器舒適的第二位置，仍超過微軟 Edge。

Google Chrome：64.53% (+1.75)
蘋果 Safari：18.84% (-0.46)
微軟 Edge：4.05% (-0.01)
Mozilla Firefox： 3.4% (-0.81)
三星 Internet：2.82% (+0.05)

微軟是移動瀏覽器市場裏的相對新的參與者，目前很難與 Safari 和 Chrome 相抗衡。此外，微軟沒有權力強迫用戶在移動端切換到 Edge，這也是Android和 iOS 合在一起碾壓微軟瀏覽器市場數據的另一個原因。

不過，Edge 在桌面平台上顯示出健康的進步趨勢。此外，隨着微軟在 Windows 11 中改變設置預設瀏覽器的做法，用戶可以期待 Edge 在消費者眼中繼續獲得更多青睞。

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