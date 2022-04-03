能替Mac Studio的SSD硬碟自行升級嗎？　網民實測結果竟然是這樣

撰文：T客邦
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在之前 Mac Studio 的拆解影片中，我們瞭解到 Mac Studio 的固態硬碟可以輕鬆拔下，當時有人推測使用者可以自行升級固態硬碟，提高儲存空間。而且，每台 Mac Studio 有兩個 SSD 接口，SSD 可以在這兩個接口之間互換。

拆下Mac Studio的底座並看到內部結構後，可以發現這款設備擁有可升級的固態硬碟。與Mac Pro類似，Mac Studio內部有兩個固態硬碟接口。不過，蘋果公司網站上關於Mac Studio的說明表明，儲存容量是「使用者無法變動的」，如果客戶認為他們將來可能需要額外的儲存空間，他們應該 「考慮購買更高的容量規格」。

如果你還不死心的話，現在Youtuber Luke Miani 也發表了一隻影片，示範了自行升級SSD的話，會發生什麼事情？

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影片中可以看到蘋果在軟體上進行了限制。如果使用者更換為第三方 SSD，Mac Studio 將無法啟動。因此，雖然 Mac Studio 可以偵測到第三方 SSD，但蘋果軟體限制啟動，很顯然這是蘋果的決定，不允許使用者自行升級 SSD。

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