Apple Studio Display無法更新　用戶質疑官方忘了它也是iOS產品

這幾年Apple新品被用戶集中吐槽的事情可不少，這回又輪到了剛剛上市不久的Studio Display。發售之初行業是一片叫好，27英寸全面屏，擁有5K分辨率，600nit亮度，支援TrueTone原彩顯示，自帶A13晶片，價格便宜1/3，這一切讓其熱度十分之高。



然而，近來其卻受到了用戶的集中吐槽，目前有大量用戶在網絡上反饋稱，自己的Studio Display遇到了更新問題，在更新顯示器內部的iOS系統時，會收到一個報錯訊息：「Apple Studio Display 固件更新無法完成。請於一小時後再試。如果問題仍然存在請聯繫Apple授權服務提供商。」

Apple Studio Display在更新iOS系統版本時遇上問題，令大量用戶給予差評。

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而在用戶試過重啟之類的多種方法之後，依然不能解決這個問題，只能通過售後維修來解決。除了這個問題之外，用戶還抱怨有著A13加持的1200萬像素攝像頭畫質很差，拍攝的圖片帶有明顯的顆粒感及噪點。

對於這些問題Apple也表示Studio Display顯示器的表現確實沒有達到預期，承諾會通過軟件更新的方式解決。

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