蘋果Studio Display內置A13晶片相當於iPhone 11　更備64G存儲量

一位開發者發現，Apple的Studio顯示器包含64GB的板載存儲，但實際上只有2GB被顯示器使用。



正如開發者「Khaos Tian」在Twitter上強調的那樣，Studio顯示器只使用了其64GB內部NAND存儲中的2GB。一些自由空間很可能需要用於固件更新，但62GB的未使用空間在目前看來是沒有其他用處的。Apple公司沒有在其技術規格中確認Studio Display內部存儲的數量。

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鑑於Studio Display包含一個A13仿生晶片，這一發現可能並不令人驚訝。A13仿生晶片是在2019年隨iPhone 11系列推出的，之前在第二代iPhone SE和第九代iPad中提供。這些設備都沒有低於64GB的存儲配置，這可能表明，較小數量的NAND存儲與A13的存儲控制器不兼容。

規模經濟可能也是原因之一，將A13與較小數量的存儲設備配對的生產成本可能高於目前仍在銷售的iPhone 11和第九代iPad所使用的相同的64GB系統。

這一發現意味着，總體而言，Studio Display包含與第九代iPad完全相同的2.65GHz A13仿生晶片、帶有中央舞台的1200萬像素超廣角前置攝像頭設置，以及64GB基本配置的存儲。現在也很清楚，Studio Display的規格比第二代Apple TV 4K更好，後者採用A12仿生晶片，基本存儲配置只有32GB。

上周，有消息稱Studio Display運行的是完整版的iOS 15.4，與iPhone和iPad使用的版本完全相同，這意味着顯示器功能的更新將作為iOS更新的一部分。

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