Apple噩耗到來　歐盟新法將強迫允許使用第三方平台下載與支付

新的歐盟立法可能迫使Apple公司允許用戶從其應用程序商店以外的地方安裝應用程序。此外，Apple將不得不允許開發者在不使用Apple的支付系統的情況下使用App Store。正如The Verge的一篇文章所述，這是《數字市場法》的一部分。DMA接近於被簽署成為法律。



雖然DMA還沒有被歐洲議會表決成為法律，但它看起來很有可能發生。如果獲得批准，《數字市場法》可以在今年晚些時候生效。歐盟的每個成員國將有選擇權，決定究竟如何將這一條款解釋為其國家法律。

現時Digital Markets Act（DMA）未被歐洲議會表決成法律，但預料會在今年內生效。

+ 2

「我們認為，智能手機的所有者應該有選擇如何使用它的自由。這種自由包括能夠在你的智能手機上選擇其他來源的應用程序。有了DMA，智能手機擁有者將仍然能夠在他們的[智能手機]上享受默認應用商店的安全和保障服務。除此之外，如果用戶選擇，DMA將允許智能手機所有者也選擇其他安全的應用程序商店」。

Apple公司過去曾表示反對側載，稱這將增加iOS的安全風險。由於人們在iPhone上保存了大量的個人訊息，這帶來了明顯的安全風險。Mac用戶已經能夠下載第三方應用程序，但Apple正試圖使其在iOS上無法使用。

Apple公司告訴The Verge，它擔心「DMA的一些條款將為我們的用戶帶來不必要的隱私和安全漏洞，而其他條款將禁止我們為我們投入大量資金的知識產權收費」。

延伸閱讀：Apple TV突然取消Android電視支援 不能購買租賃 原因可能是這▼▼▼

+ 3

延伸閲讀：165W快充都已出現 Apple未有升級 除安全考量外還有很實際原因▼▼▼

+ 25

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】