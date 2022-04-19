iCloud 替代品｜手機內儲存的相片代表著過去用戶的回憶，故不少人都會為手機相片進行備份上網，但有時雲端備份卻比想像中更為脆弱。日前一位香港的 iPhone 用家就將舊機的相片交託 Apple Store 的職員之手代為轉移，但最終卻令用戶過萬張舊相片從此消失。



港女 iPhone 用家過萬張相交予 Apple 處理卻遭刪除

日前一名 iPhone 用戶，就在連登討論區開帖，透露較早前她因為想將存放在 iCloud 約 1.8 萬張舊相片傳送至新 iPhone 儲存，但因為自知不諳科技事宜而前往 IFC Apple Store 找 Genius 職員代勞，該職員按幾個按鍵之後，事主即看見 iCloud 上的相片逐漸消失，當時已經心感不妙，但負責的 Genius 只謂是正常程序、回家充電並連上 Wi-Fi 後舊相片就會同步至新的 iPhone 之上云云。

詎料直到第二天早上，事主的相片依然未見影蹤，她其後多番聯絡 Apple Care 保養中心以及涉事的 Apple Store，周旋達 1 個月的時間，甚至驚動到 Apple CEO Tim Cook 之辦公室，但仍然未能尋回相片，最終 Apple 只提出可以一部全新的 iPhone 13 Pro Max 作為賠償，但消失的相片看來就難以重見天日了。

單一備份不可靠、評比 8 大 iCloud 相片替代方案

近年關於 iCloud 的爭議有爭無關，除了以上的個別事件之外，其私隱設定、資料的儲存地區等等，都被受 iPhone 用戶質疑（網上圖片）

是次事主因為 Apple Store 職員的過失而令私人相片消失，我們可以將之歸咎於人為失誤，然而 iCloud 的雲端伺服器雖然看似可靠，但始終意外就是意料之外；而綜合網上意見，如果是重要資料，備份從來都應該不止得一個地方，故除了管理好 iCloud，另外為自己多選擇 1～2 個備份方案都十分重要。

以下就為大家帶來 8 款 iCloud 以外的雲端相簿，其中有不少在免費、不課金的前提下都可以提供到不少的儲存容量。👇👇👇

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8 大 iCloud 替代品價格及容量方案一覽

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同場加映：Amazon無限儲存無壓縮相片 36蚊超平享受

Amazon Photos 原本的收費方案比 Google Drive、iCloud 更貴，每位會員的免費儲存容量只有 5GB，不過如果訂閱了「高級會員」服務、即 Amazon Prime，除了原本已經包含的免運費等優惠之外，Amazon Photos 內的相片容量就會即時變成免費，而原本的容量則會變成影片專屬。

而值得留意的是，Amazon 在全世界都有不同的分部，而 Amazon Prime 會藉價格亦隨地區而有所不同，碰巧最近我們的日本，Amazon Prime 的訂閱價比美國版本便宜得多，每月只需要 ¥500、換算為港幣即＄36，只不過要以平價啟用服務，就有一定的步驟需要先做

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