《異度神劍 3》發售日期提前至這天　網民激動：別以為我不敢請假

任天堂今日釋出 Monolithsoft 開發的 Nintendo Switch 動作角色扮演遊戲《異度神劍》系列最新作《異度神劍 3》第二波宣傳影片，將發售日從原定 9 月發售提前至 7 月 29 日發售。



本作是以具有廣大世界以及無接縫戰鬥兩大特色著稱，劇情描述分別隸屬於兩個敵對國家「科維斯」和「安格努斯」的 6 位少年少女，即將展開一場以「生命」為主軸的故事。

隨著《異度神劍 3》最近宣傳影片釋出，更透露遊戲會提早兩個月發售。

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本作在宣傳初期就由製作總監暗示，世界觀有將《異度神劍》與《異度神劍 2》的世界特徵融合。

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