【Steam / PC / 遊戲】2021年過去不久,稍早時份Steam就公布了由玩家投票選出的 年度遊戲大獎Steam Awards名單,反映了去年玩家們覺得最好玩、最值得玩的Steam遊戲,大家可以mark定這些玩家選出的好作品,之後新年就不怕沒遊戲玩了。



年度遊戲大賞是2021年初的Resident Evil Village

👉日本80公斤女生玩Wargame成功減肥 1年半後由肥妹變超型格美少女

新年特賣買Game可留意

Steam Awards一個比較特別的地方是得獎遊戲由玩家投票產生;近年不時有網民反映遊戲媒體的評價或遊戲大賞的評選結果不夠中肯、欠缺公信力等,如果抱有同樣意見的話可能Steam Awards的名單對你就比較有參考價值了;接下來的Steam農曆新年特賣就可看看這些遊戲有沒有打折再趁機入手。當然就算很多玩家喜歡、投票支持的遊戲,亦未必100%代表自己也必然會喜歡,終歸還是要自己試過才知道合不合口味。

即睇Steam Awards 2021結果👇👇👇

+ 15

👉2021年度手遊課金榜|8款手遊賺超過十億美元 賽馬娘惜僅未達標

Steam Awards 2021得獎遊戲名單👇

年度遊戲大獎:生化危機8 Resident Evil Village

年度VR遊戲:Cooking Simulator VR

甜蜜的負擔大獎:Terraria

獨樂樂不如眾樂樂大獎:雙人成行 It Takes Two

傑出視覺風格大獎:Forza Horizon 5

玩法創新無上限大獎:Deathloop

難到抓狂的極品大獎:仁王2 Nioh 2 – The Complete Edition

最佳原聲帶大獎:Marvel's Guardians of the Galaxy

傑出劇情遊戲大獎:Cyberpunk 2077

輕鬆愜意大獎:Farming Simulator 22



👉新年打機精選|10款Switch/PS4/Xbox/PC單人消遣 派對必玩遊戲

同場加映:信和訂玩具走數百人中伏|2021玩具界大事件 + 7大中伏figure回顧



2021年的玩具figure水準平均有提升,但玩具界的「中伏事件」整體則比去年「精彩」得多。最爆當然是信和中心某玩具店無法向客人提供訂購貨品,TVB《東張西望》跟進,過百苦主排隊追討欠款的事件。入來睇全文得知來龍去脈。👉👉即睇全文