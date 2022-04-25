Thunderbolt 4 Pro連接線為何這麼貴？　拆解發現這高規格材質

當Apple在今年早些時候宣佈Mac Studio和Studio Display時，該公司還悄悄地推出了新的Thunderbolt 4 Pro電纜，能夠實現高達40Gb/s的數據傳輸和高達100W的充電。雖然它的價格很高，為129美元，但該電纜的新拆解顯示了為什麼該配件超級昂貴。



拆解是由ChargerLAB進行的，它在YouTube上發布了一段視頻，顯示了Apple Thunderbolt 4 Pro電纜的所有細節和規格。拆開的電纜是1.8米的版本，因為3米的版本（售價159美元）還沒有在商店出售。

Thunderbolt 4 Pro連接線為何這麼貴？

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Apple新的Thunderbolt電纜採用了編織設計，盤繞時不會打結，使其更加耐用。但是，儘管它的直徑為5毫米，但外表看起來只是一條普通的電纜，而電纜的內部卻透露出一些有趣的細節。

正如ChargerLAB所展示的那樣，該配件是一條內部有19根電線的同軸電纜。該電纜有一個防水和防塵的編織層保護。在織物下面，還有一個由熱塑性彈性體材料（TPE）製成的保護層，上面有一個薄薄的箔層用於屏蔽。

在19根電線中，有5根用於供電的鍍錫銅線。視頻指出，大多數電線都鍍有銀和純銅。它還強調了用於USB 2.0傳輸的2條白色塑料覆蓋的電線（該電纜向後兼容Thunderbolt 3和普通USB）。

連接器的內部由堅硬的黑色塑料和黃銅套筒保護，攜帶多種組件。最引人注目的組件之一是Intel晶片，它管理着Thunderbolt連接，並充當信號重組器，以減少信號抖動。每個連接器有24個針腳，都是鍍金的。

ChargerLAB解釋說，Apple公司的Thunderbolt 4 Pro電纜製造得非常好，採用優質材料，使其更加耐用，不易受干擾，更不用說穩定信號傳輸的特許Intel晶片。不斷傳輸大量數據的專業人士肯定會受益於該電纜，視頻中說它是同類產品中最好的之一。

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